Carolina Durante visita 'yu, No te pierdas nada'

Cumpleaños feliz ha sido la banda sonora del yu, No te pierdas nada este lunes. De los cuatro presentadores (Ana Morgade, Victoria Martín y Pantomima Full), tres han soplado velas en las últimas 48 horas.

Ana lo ha hecho este lunes y Victoria y Alberto lo hicieron el domingo. El problema fue que todos sus compañeros se olvidaron de felicitarlo en el grupo de WhatsApp, lo tuvieron que compensar llevándole una tarta sorpresa al empezar la sección de actualidad. Rober Bodegas, por si acaso, ha avisado: su cumple es el 23 de junio.

El cuarto cumpleañero del día, aunque no le guste celebrarlo, ha sido Juan, de Carolina Durante, los primeros invitados de la semana yuser.

El grupo madrileño ha presentado La planta que muere en la esquina, su nuevo tema que forma parte de su próximo disco. Lo tienen listo pero prefieren esperar a lanzarlo porque "aún huele a Covid".

La canción habla de desamor, de relaciones que se muren, y cuenta en su videoclip con Juan Muñoz, de Cruz y Raya, como invitado. "Tremendo personaje", dicen de él entre risas.

El lunes de yu lo han completado Hurona Rolera, con un reportaje de parques de bolas para adultos. ¡Sí, has oído bien! Ahora se lleva eso... Y Joaquín Reyes, que ha traído al parquecito a Paris Hilton.

La heredera del imperio Hilton tiene ya todo listo para pasar por el altar. El jueves 11 empieza su boda de tres días en la que espera contar con la Kardashian que esté de guardia y con Nicole Richie. Si esta su amiga, ella sale mejor en las fotos.

De su despedida con amigas (tuvo otra con su chico), ha hecho una confesión. Fue temática pero se eligió Alicia en el país de las maravillas porque sí. Sin más.

"Para mí no hay segundas lecturas... No hay ni primeras lecturas. Yo siempre me muevo en lo superficial", dice sobre la fiesta que incluyó un striper reverse. Llegó desnudo y lo fueron vistiendo. "Nos moríamos de risa".