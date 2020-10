Joaquín Reyes es Rihanna: "Tengo enanitos que prueban mis cremas, a veces les dan reacciones alérgicas y no reímos mucho"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Joaquín Reyes en 'yu' / yu, no te pierdas nada

¿Por qué ya no hace temas como Work o Umbrella? "Yo tenía un grupo de compositores que me hacían canciones, pero se han peleado porque eran novietes y por eso no hago música", cuenta. "Yo quiero ahorrarme el esfuerzo, lo hacen ellos y yo lo firmo", reconoce.

¿Qué le gustaría que le regalasen? Ella que ya tiene de todo... "Pues manualidades, un crucifijo hecho con pinzas... ¿Y es consciente del dinero que tiene?, ¿se lo controla alguien? "Sí, claro, un gestor de Barbados que me paga el IVA. Lo que yo pago de IVA en el trimestre es el PIB de Honduras", dice muy convencida. ¡Pagó 15 millones de dólares, OMG!

La cantante nos cuenta que se ha comprado el barrio entero de La Elipa, en Madrid. "Eso luego se revaloriza", dice Rober Bodegas.

Además, la artista acaba de lanzar a la venta una crema para "levantarse con buena cara". ¿Prueba ella los productos antes de lanzarlos al mercado? "Tengo enanitos que los prueban, uno con mala piel, otro que fuma, un celíaco... A veces tienen reacciones alérgicas y nos reímos muchísimo". "En realidad las cremas no llevan nada pero la gente se las hecha", reconoce.

No podemos evitar preguntarle por su ultimo desfile, que al margen de la polémica por los versos musulmanes en la banda sonora, tuvo muchos aplausos por mostrar cuerpos no necesariamente normativos. Tallas grandes, cuerpos XXL... ¡Viva la diversidad! "Lo hacemos a posta por la diversidad".

Y cuidado porque la entrevista ha terminado del modo más surrealista... ¡Con Rihanna hablando con la voz apitufada! "Te voy a sacar unas bragas", exclama.

