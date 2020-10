Billie Eilish (Joaquín Reyes): "Me encanta el cante jondo porque no hay consonantes"

Joaquín Reyes se viene a 'yu, no te pierdas nada' disfrazado de Billie Eilish , una de las cantantes que más lo está petando desde que la conocemos. Lo cierto es que muchos de sus temazos salen del sótano en el que pasa la mayor parte de su tiempo con su hermano Finneas . "No salgo de ahí", reconoce.

La cantante acaba de cumplir 18 años y queremos saber cómo lo ha celebrado. ¿Habrá aprovechado su visita a España para beber alcohol? En Estados Unidos hasta los 21 nada... "He empezado con Licor 43 con granadina, Malibú con piña... Esta mañana me he tomado uno, pero aquí lo tenéis todo cerrado".

"Los millenials ya son viejunos, no saben hacer bailes de TikTok", asegura la joven, que pertenece a la generación Z. "Son gente ya mayor", indica. A la cantante siempre le ha caracterizado un sonido melancólico. "Con que alguien llore un día con mis canciones, ya me doy por pagada".

Su aspecto físico y el estilo de la ropa que viste da mucho que hablar, aunque sea un tema un tanto frívolo. "A mí no me da el sol jamás, llevo un toldo encima que llevan cuatro fans gordotes", cuenta.

"Yo tenía un vecino gordito al que se le cayó la ropa del tendal y me la puse, me gustó, era ropa bonita". El próximo mes de febrero sale a la luz un documental sobre su vida... ¿Nos puede adelantar algo? "Mi vida es como jugar a las tinieblas todo el rato, a oscuras, llorando....".

También se habla mucho de su buena relación con Rosalía... "Hola y adiós en realidad. Con ella he cruzado cuatro palabras pero somos muy amigas". Pero cuidado porque sus estilos son muy diferentes... "A mí me gusta mucho el cante jondo, me gusta porque no hay consonantes", reconoce. ¡Y nos hace una demostración y todo!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.