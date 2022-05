Joaquín Reyes es Tom Cruise: "Me hago unas pajas que a veces hasta me sale fuego"

Tras más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchel se encuentra donde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba.

Tom Cruise vuelve a meterse en el papel del piloto para la secuela de Top Gun, que llega a los cines después de dos años y varios retrasos por la pandemia. Y si Tom Cruise se mete en la piel de Maverick, nuestro Joaquín Reyes se transforma en el mismo Tom. ¡Es el rey de las transformaciones!

El actor no se explica cómo está tan bien físicamente si solo duerme cuatro horas al día. Eso sí, las emociones las tiene a flor de piel. Cuando escuchó el tema que Lady Gaga compuso para la banda sonora incluso se echó a llorar.

Uno de sus lemas es que "si no le vas a poner pasión, no lo hagas" y lo ha llevado tanto al extremo que incluso ha llegado a lamentar alguna chamusquina ahí abajo. "Me hago unas pajas que a veces me sale hasta fuego", bromea.

Lo que sí que no puede soportar Tom Cruise es el contacto visual con gente que no es de su misma clase. "Yo tengo un primo que no sé como es y me la suda porque no le miro", reconoce el cienciólogo, que parece que ha hecho un pacto con... ¿El diablo de la cienciología? Menuda juventud que desprende.

Pero cuidado porque la cienciología tiene unos preceptos muy concretos. "Nosotros creemos en un extraterrestre que vino a la Tierra. Está preso en una isla con un campo electromagnético. Y cuando vas avanzando en la cienciología organizan un viaje a la isla para que lo veas", explica sobre esta peculiar secta.

