Maikel Delacalle: "El que abrió las puertas a los demás artistas canarios fui yo"

Lo de Maikel Delacalle y Guaynaa no es un featuring, es un "junte" bautizado Una Pregunta. "Yo con Guaynaa no había trabajado nunca y la respuesta está siendo increíble. Es un crack, un gran bromista", cuenta el artista, que asegura que todo surgió gracias a su manager. "Luego le envié la idea y le encantó", señala. "Yo grabé aquí y el allá en Miami, tanto el vídeo como la canción, que en un principio era mía y luego él escribió su parte", cuenta.

El cantante nos adelanta que pronto saldrá un EP personal "con el sonido de Maikel Delacalle de los inicios y featurings fuertes con gente de aquí de España".

Este fin de semana es la final de Eurovisión y el cantante, la última vez que estuvo aquí, aseguró que si él se presentase, ganaría. "España va a estar mejor representada por mi que la gente que no me ha gustado. Yo hago urbano, pero si tengo que hacer algo para todos los públicos lo hago", cuenta el artista, que apostaría por "un R&B, que no deja de ser romántico, pop, hip hop, es lo mío".

¿Alguna vez ha hecho alguna colaboración y ha tenido mal rollo con el otro artista? "Por ejemplo, pensé que Lalo no me caería bien y es el artista más grande. Le dije que pensaba que me iba a caer mal y se lo dije", cuenta Delacalle, que reconoce que le han dado más calabazas en el amor que en estos "juntes". "Yo sí he hecho un par de cobras", asegura.

El cantante tiene claro que fue él el precursor de la música urbana en su tierra. "En Canarias si tienen que decir que alguien ayudó a salir a los demás, fui yo", señala el artista, que sentencia que antes de empezar él en 2015 "solo estaba Danny Romero". Ahora conocemos a Don Patricio, Cruz Cafuné, Bejo, Cupido y muchos más. Sus grandes inspiraciones fueron Craig David, Lauryn Hill y Tupac, la Santísima Trinidad.

Terminamos con Ventura, que viene con su faceta de futurólogo para leerle a Maikel Delacalle los posos de café y saber qué le depara el futuro.

Puedes ver a Maikel Delacalle en el minuto 35:

