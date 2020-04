Maka: "La música es un estado de ánimo y ahora mismo está bajito"

¡Un músico granadino que lo está pegando! Hablamos con Maka , el responsable de éxitos como 'Vida' o 'El arte de vivir'. "Estoy fritico, no puedo más, acostumbrado a viajar y eso... No puedo más, necesito trabajar, es lo que hace falta".

El cantante nos cuenta cómo está llevando el confinamiento y si los días de cuarentena le están ayudando a componer o todo lo contrario. "La música es un estado de ánimo y ahora mismo está bajito. Tiramos de Netflix y pipas", explica.

Maka acaba de estrenar el tema 'Que Llueva Dinero', y para el videoclip tiraron muchos billetes por el aire. "El dinero era del Monopoly". ¡Menos mal!

¿Y que recuerda de su infancia en uno de los peores barrios de Granada? "He tenido la mejor infancia posible, de pequeño no te das cuenta de nada. Tampoco hay que tachar un barrio y no me gusta que digan que es barrio más chungo, porque yo no lo veo así. Tiene mucho sufrir, la gente es luchadora".

El artista reivindica mucho en sus letras la vida humilde y de barrio. "Los fines de semana jugamos al Bingo con los vecinos, y ponen música, sacan los altavoces, quieras que no hay vidilla, pero cuando ponen una mía me meto dentro, me da fatiga".

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.