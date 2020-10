Mario Casas: "En las escenas de cama se pasa vergüenza, yo sufro, prefiero las de acción"

Empezamos fuerte con un tema muy de actualidad... ¿Cuántas PCRS lleva ya hechos el actor? "Pues 14 o 15", cuenta. "Hay gente que lo hace como despacio, otros te lo clavan a tope", dice. ¡Como si fuera un banderillero!

¿Y cómo es 'No Matarás', la nueva peli de Mario? "Pasas tensión, es una peli para ver en el cine y activar los cinco sentidos, es una peli muy sensorial". "La peli es para llevarte las manos a la cabeza". Además, el actor nos ha contado que muchas escenas se grabaron casi de manera espontánea. "Hay alguna escena improvisada, un personaje me tenía que romper el móvil y rompió el mío de verdad, no tenía el móvil del personaje, era mi iPhone. Es un tío de dos metros que no se te ocurre levantarle la mano". ¡Alucina! Esperemos que desde producción le hayan cubierto los gastos...

El actor no descarta hacer algo de comedia porque ya lleva un montón de proyectos serios... ¡Y reconoce que le encantaría currar con Dani Rovira! "Me gusta libertad para poder hacer lo quiera a la hora de improvisar".

"Me reconocen por la voz, me pasa mucho", confiesa. Y cuidado por que el actor es más supersticioso de lo que parece... "Me da con la mochila, soy muy supersticioso, tengo que llevarla a todos sitios, aunque no lleve nada".

Para terminar la entrevista por todo lo alto... ¡Se une a la jauja Sergio Bezos para hacerle un test al actor y así conocerlo más "de cerca"! ¿Tiene algún tic? "Cuando me pongo nervioso cierro los ojos fuerte y no me doy cuenta", confiesa. ¿Le da miedo ir en moto? "No, pero no tengo carnet de moto, solo en los rodajes puedo cogerla". ¿Y entonces cuál es su mayor miedo? "Volar cada vez me da más miedo, pasé un mal vuelo a México y le cogí pánico".

Cuidadín porque Sergio Bezos quiere ser el doble del actor en las escenas de sexo... ¡Pero no es oro todo lo que reluce! "En las escenas de cama se pasa vergüenza, se pasa mal, yo sufro, prefiero las de acción, violencia...", reconoce.

