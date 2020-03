Mario Casas, Javier Gutiérrez, Las Hormigas y Arkano en 'yu, no te pierdas nada' (24/03/2020)

¡¡Confirmado!! Susana Molina de 'La Isla de las Tentaciones' y Cepeda están saliendo juntos... ¿Cómorrrl?, ¿están saltándose la cuarentena? "A Cepeda le pega mandar cartas", dice Bezos. Y la verdad es que sí...

¡Tres personas que nunca han estado tan separadas! Conectamos con Juan, Damián y Marron y lo primero que hemos visto ha sido el pezón de Marron. ¡Pero wtf! Además descubrimos que tiene en la zona un tatuaje con "motivos marítimos". "No recomiendo a nadie tatuarse en esa zona, ayer en el pezón ya notaba que venían lluvias", cuenta. ¡Tiene poderes meteorológicos!

Comentamos con Las Hormigas las imágenes más locas del confinamiento: cañones de humo y música a tope, aplausos por doquier, 'Resistiré' como himno... Y ellos, ¿han salido al balcón?

Con la noticia de que han pedido a los fieles cristianos que no vean la misa por televisión en pijama... ¡Hemos hecho un descubrimiento un tanto accidental! "Parece que estoy vestido pero en realidad estoy en calzoncillos", desvelaba Marron. ¡Hot, hot! 🔥

'Coronazombis'. Así se titula la película que se estrenará próximamente en plataformas... "Si se estrena en abril creo que no han tenido mucho tiempo de hacerla".

¡Si buscas tristeza en el diccionario sale su nombre! Ana Cardo nos recomienda nuevas apps que está utilizando la gente para comunicarse en estos tiempos de aislamiento. ¿Una aplicación para contar los rollos de papel higiénico que te quedan? Sí, es real.

¡Saludamos a Mario Casas y Javier Gutiérrez! Qué es la cuarentena para ellos... ¿Descanso o tortura? "Yo descanso, cocino, disfruto de mi hijo... Cosas que no puedo hacer a diario", cuenta Javier. Ver pelis, hacer deporte... ¡Mario Casas ya se ha puesto manos a la obra!

Este 25 de marzo se estrena en Netflix su nueva peli, 'Hogar'. "Es la historia de un publicista que estaba en la cresta de la ola, un profesional de éxito con una mujer estupenda... Y cuando se queda en el paro todo se desmorona". "Intentará recobrar su vida, pero encuentra las llaves de la casa que tiene que dejar y todo se pone difícil".

"Todos los personajes van transformándose según Javier los lleva al límite", cuenta Mario. "El personaje de Javi tiene más capas que el mío".

¿Y tienen ellos alguna recomendación para ver durante el confinamiento? "Yo recomiendo el porno español casero", dice Javier, muy convencido. ¿Se animará él a hacer su propio show erótico? "Love is Blind', es un programa de parejas en Netflix que se casan sin verse, lo recomiendo, es de los que enganchan", nos cuenta Mario. ¡OMG!

¿Y saben ya qué es lo primero que van a hacer cuando puedan salir a la calle? "Salir a tomar el aperitivo, socializar...", dice Javier. "Estos tiempos te conceden ese espacio que olvidamos, el de llamar a los amigos y los seres queridos". "No sé que va a pasar cuando acabe la cuarentena, pero sobretodo ir a ver a los que están lejos. Tocarse y abrazarse", dice Mario.

Fox somete a los actores al 'Pa qué quieres saber eso'. ¿Alguna vez han hecho papeles 'mierders' solo por el dinero? "Yo sí, he tenido que llenar la nevera. No me arrepiento, pero sí sabía que eran grandes mierdas". "Yo creo que me di cuenta que eran una mierda un poco después", se sincera Mario.

¿Alguna vez han fingido que hablaban por teléfono para que no les molesten? "Yo dejé de salir por la noche porque a las 5 de la mañana me pedían vídeos para las suegras", decía Javi. "Yo ahora me pongo los casos", explica Mario. ¡Método infalible!

¿Qué puntuación le darían a su primera vez? ¡¡Atentos que la cosa se pone calentita! 🔥

¡Arkano esta de retiro espiritual y charlamos con él! Le pedimos al freestyler que nos rapee un poquito para animar esta cuarentena. ¿Un rap sobre lavarse las manos? ¡No se le resiste nada!

¡Fox se une a la locura! Fox nos habla de cómo actuar para sobrevivir ante la posible invasión de ovnis. ¡Aquí la guía de supervivencia definitiva!

