La canción que hace llorar a Mario Casas: "Me la cantaban mis padres de pequeño"

El actor acaba de presentar en el Festival de Sitges 'No matarás', la película que se estrena el próximo 16 de octubre en cines y de momento ha recibido muy buenas críticas. "Pasas tensión, es una peli para ver en el cine y activar los cinco sentidos, es una peli muy sensorial", nos cuenta Mario Casas sobre este thriller que protagoniza junto a Milena Smith. "La peli es para llevarte las manos a la cabeza".

Casas desvela que durante el rodaje muchas escenas se rodaron de manera espontánea. "Hay alguna escena improvisada, un personaje me tenía que romper el móvil y rompió el mío de verdad, no tenía el móvil del personaje, era mi iPhone. Es un tío de dos metros que no se te ocurre levantarle la mano". ¡Qué fuerte! ¿Le cubrirían en producción los gastos de un iPhone nuevo? Poca broma...

El momento más tierno de la entrevista llegó cuando Mario Casas confesó la "trampita" que le hizo el director de la película, David Victori, para que el intérprete tuviese los sentimientos a flor de piel. "En una de las escenas entro en mi casa y veo que habían puesto una canción de fondo, eran mis padres cantando 'La de la mochila azul' de Pedrito Fernández, me la cantaban de pequeño". ¡Se le saltaban las lágrimas delante de Morgade y el equipo! "Esto es mi infancia 100%, tengo recuerdos muy bonitos".

El actor no descarta hacer algo de comedia porque ya lleva un montón de proyectos serios... ¡Y reconoce que le encantaría currar con Dani Rovira! "Me gusta libertad para poder hacer lo quiera a la hora de improvisar".

"Me reconocen por la voz, me pasa mucho", confiesa. Y cuidado por que el actor es más supersticioso de lo que parece... "Me da con la mochila, soy muy supersticioso, tengo que llevarla a todos los sitios, aunque no lleve nada". ¿Será que la canción de La de la Mochila Azul le ha dejado un traumita y por eso no la suelta?

En la segunda parte de la entrevista, Mario Casas nos habla de la realidad de las escenas de cama... ¡Y mucho más! ¡No te lo pierdas!

