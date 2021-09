Miki Nadal y sus ocho años en Zapeando: "Al principio tenía una pinta malísima y llevamos 2.000 programas ya"

Miki Nadal es la resistencia. Lleva facturando desde el 97 y todavía no ha parado, y eso que ha visto a muchos humoristas caer. "He cogido kilos, Bodegas estamos ahí, ahí", dice Miki, que confiesa que en 2009 estaba con en mejor versión, no como ahora. "Nosotros no vamos a llegar a los 100 años", le dice Miki a Rober.

El humorista es uno de los celebrities que ha concursado en la última edición de Masterchef y aunque le gusta la cocina, de momento la valoración de sus platos no ha sido muy positiva. "No te dejan hacer lo que te da la gana", asegura Nadal un poco molesto. "Yo me flipé bastante, iba al restaurante de Dabiz Muñoz a mirar y entrenar el gusto", explica.

¿Y qué hay de su pique con Juanma Castaño? Parece que el periodista deportivo estaba un poco molesto con Miki por un antiguo programa... "Va por su tercer pelo, de algo tiene que vivir la gente que pone injertos", bromea. "Es un programa de entretenimiento, el nivel de cocina de los 16 concursantes es parecido", explica el humorista, que se ha quedado encantado con Samantha Hudson: "Está como una cabra".

En noviembre se cumplen ocho años del inicio de Zapeando, programa en el que lleva desde el minuto uno. "Hicimos catorce pilotos con diferentes presentadores", desvela. "Al principio tenía una pinta malísima y llevamos 2.000 programas ya", recuerda. "Llevo más tiempo en Globomedia que los que la fundaron", dice.

Puedes ver Miki Nadal en el minuto 23:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.