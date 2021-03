El momento surrealista de Samantha Hudson y la hija de Ágatha Ruiz de la Prada

"Me había costado la mitad del alquiler". Es el precio que pagó Samantha Hudson por uno de los primeros vestidos que compró de la firma de Ágatha Ruiz de la Prada.

Hace ya tiempo de aquello. La colaboradora yuser se lo compró como fan de sus diseños y lo llevó a una premier de "una película malísima". En aquel evento se encontró con Cósima Ramírez, hija de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez. En cuanto la vio vestida con un diseño de su madre, se acercó a ella pero el encuentro no salió demasiado bien.

"Me dice: 'Ay, cariño, no me lo puedo creer, vas vestida de mi madre. Este vestido se lo ponía para dormir y para estar en casa", le dijo Cósima, a lo que Samantha se quedó con cara de no me lo puedo creer.

El vestido es uno de las muchas prendas que tiene de Ágatha Ruiz de la Prada, que ha llevado a su sección de yu No te pierdas nada con motivo de su 40º aniversario en el mundo de la moda. Dice, de hecho, que mataría a toda su familia por total look de Ágatha,

Samantha Hudson ha hecho estas declaraciones justo después de definir la ropa de la diseñadora como "la ropa más fea" que ha visto en su vida: "A mí me fascina, es una ropa que sólo nos ponemos yo y Miley Cyrus".