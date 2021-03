Boris Izaguirre visita 'yu No te pierdas nada' (31/03/2021)

Boris Izaguirre ha llegado a yu No te pierdas nada hablando de moda y ha acabado la entrevista recordando sus inicios en la tele. El venezolano ha confesado que le debe mucho a Xavier Sardá y a la fama, de la que dice le ha dado la disciplina que no tenía al llegar a los platós. "En Crónicas Marcianas no tenía ningún control", ha dicho ante la risa de Rober Bodegas, que no ha querido pasar por alto las veces que Boris terminaba con el pantalón y los calzoncillos a la altura de los tobillos.

En la sección de últimas tendencias, Samantha Hudson se ha acordado de los 40 años de Ágatha Ruiz de la Prada en el mundo de la moda. La colaboradora yuser ha reconocido ser fan de la diseñadora y ha explicado una anécdota del estilo 'tierra trágame' que vivió con su hija Cósima. "Me había costado la mitad del alquiler".

El problema ha ido de confesiones personales. Lorena Castell ha hecho la más llamativa: la presentadora de yu Music tiene un ritual particular (y naturalista) para atraer la suerte. Hay que ponerlo en práctica los días de luna llena.

yu No te pierdas nada ha contado también con la visita de Ventura y de Fox, con el que se ha despedido el equipo antes de irse de Semana Santa.