Sofía Ellar y Álvaro Soler anuncian su ruptura

Sonrientes y abrazados juntos al mar. Sofía Ellar y Álvaro Soler han elegido una foto de tiempos felices, exactamente del mes de agosto, para anunciar ya no son pareja.

Los dos artistas han utilizado sus perfiles de Instagram para compartir con sus fans el comunicado oficial de su separación.

"En estos tiempos tan surrealistas queríamos comunicaros que nuestras vidas van a seguir por caminos diferentes", comienza el texto, que está lleno de guiños a momentos que han vivido juntos: "Lo más bonito es que seguimos siendo esos dos que han barrido a casa, que se han quemado el pelo y se han apoyado en un mundo complejo que existe detrás del telón y los kilómetros".



"Como ambos sabemos que entendéis lo que es el amor desde el respeto y lo que en este momento estamos viviendo, no tenemos ni que deciros que contamos con el total de vuestros abrazos y apoyo a lo que siempre hemos compartido de mil amores con vosotros, y seguiremos compartiendo desde lo vivido y el más puro amor y cariño. Os queremos, nos queremos, y seguiremos dando la mejor versión de nosotros mismos encima y debajo del escenario".

El comunicado de Sof y Alvi, como se llaman entre ellos, termina con una petición de respeto: "Estas líneas serán las únicas que compartamos y os pedimos de corazón que las respetéis ahora y siempre.❤️"

Planes de boda

La noticia de la separación llega casi un año más tarde de que la pareja, muy discreta desde que empezaron la relación en 2016, compartiese sus planes de boda en Instagram.

La pareja se comprometió el 23 de julio de 2020. "Tras un año. Tras un día de troleos. Pues quiere", escribió Sofía al publicar la noticia en su cuenta de Instagram y compartir el vídeo de la celebración. Fue con champán.

La relación comenzó en 2016 aunque lo cierto es que no se hizo pública hasta dos años después. En febrero de 2018 confirmaron la relación al compartir una declaración de amor pública en Instagram. "No me gusta san Valentín, pero tú, eres la mujer más guapa del mundo mundial y de las tierras medias...", escribió el cantante al compartir una foto de ambos en su perfil. La respuesta de ella fue inmediata: "Gracias por ser el mejor compi de viaje, la mejor mochila en esta pedazo de aventura".

Antes de esa imagen ya había habido otra de los dos juntos. Fue en 2016 pero nadie sospechaba que detrás de la foto había amor. Eran dos cantantes trabajando en un estudio de Berlín.