¿Qué cenan los españoles en Nochebuena? Los platos más típicos, con Lorena Castell

Con Lorena Castell hay que tener mucho cuidado. Sus intenciones siempre son buenas pero puede que el camino algo se tuerza. Hace unas semanas prometió que traería toda la ropa que ya usa para repartir entre el equipo femenino de yu, No te pierdas nada. La oportunidad perfecta para que Victoria Martín luciese algo estiloso.. Pero no va a poder ser.

"Yo traía mi bolsa de ropa para la radio y me he dado cuenta de que no está, puede ser que me la haya dejado en el metro", cuenta Castell, que ha dejado al equipo muy decepcionado con esta noticia. Ana Morgade ha hecho un llamamiento a ver si un oyente la encuentra, pero Castell la da por perdida: "Si alguien la ha encontrado se la puede quedar".

Cenas navideñas: los mejores productos

Lorena Castell ha estado haciendo indagaciones para saber qué productos salen mejor en cuanto a relación calidad-precio ahora que toca poner la mesa en Navidad. En la revista Squire recomiendan los mejores vinos por menos de 4 euros.

Qué se come en España por Navidad

Cordero o cordero lechal en Madrid y gran parte de Castilla, lomo a la sal con castañas para los que se líen con las elaboraciones, un asado para los amantes de la carne... Lorena Castell nos enumera los platos más típicos de la cena de Nochebuena, pero parece que se ha olvidado del norte de España, donde no falta el marisco y el pescado. Salpicón, centolla, nécoras, percebes, gambas, cigalas... ¡Y mucho más!

En su casa preparan entremeses, jamón y sopa de galets . "También una buena tortilla de patata, que siempre la hace mi madre, que es a la que mejor le sale. Mis tias lo intentan pero no es lo mismo", asegura la colaboradora. En casa de Victoria Martín el plato estrella es el cochinillo, todo un clásico.

