Reencuentro histórico entre Antonio Resines, Víctor Elías y la mítica escobilla: "Poníamos chocolate"

Los habíamos tenido por separado y ya era hora de que hiciesen una colaboración. Antonio Resines y Víctor Elías siempre nos habían dado consejitos de lo más útiles para madurar, pero este martes unen su sabiduría y, además, hacen felices a los fans de Los Serrano.

No se veían desde hacía meses. "La última vez fue en los Premios Forqué nos vimos y varios cogimos el covid, y eso que no me quedé a la fiesta", recuerda Resines. "Yo le debo mucho de mi profesionalidad, que es poca pero muchas cosas se las debo a él, y ni se las imagina", asegura Víctor, que siempre ha tenido a su padre en la ficción como un referente.

Cuando rodaron era un crío, tenía 12 años, y ahora ya ha cumplido los 31. Eso sí, problemas de memoria, pocos. No olvida la frase que le dijo Resines: "Cuando se te junten los pelos de los huevos con los del culo serás un hombre". Pocos segundos ha tardado el actor en negarlo. "Yo no te he dicho eso en la vida, eso sería Bonilla", asegura. "Eso sí, nos hicimos amigos trabajando", reconoce.

Víctor Elías y Fran Perea trabajan en un disco juntos

Entre el rap de Resines y las dotes musicales de Elías es sorprendente que nunca se hayan planteado una colaboración. Con el que sí está currando Víctor es con Fran Perea. "Están haciendo un disco", desvela Resine con la boca pequeña. Ay, ¡eso es una exclusiva!

Resines: "Antes de grabarla no lo tenía nada claro"

Los Serrano fueron un antes y un después en la televisión, es innegable.

"Yo no quería hacerla, antes de grabarla no lo tenía nada claro. Pero me pasó una cosa curiosa. Fuimos a una lectura del primer guion y no conocía a casi nadie. Nos pusimos a leer y a la cuarta página funcionaba todo, la gente se quedó alucinada", recuerda Resines de aquel 2002 en el que empezaron los ensayos. "Fue todo sobre ruedas, aunque curramos mucho, pero en seguida vimos que funcionaba", dice.

Y ojo que Resines no ha tardado mucho en buscarle trabajo a su hijo. "Tiene que salir un hijo mío en una serie, y el mío no es actor, así que le he sacado una foto a ver qué pasa".

El regreso de la escobilla

Los seguidores de Los Serrano no olvidan cómo Diego tenía frito a Guille con la escobilla del váter. Las gamberradas se pagaban caro en el barrio de Santa Justa.

El equipo de yu ha querido rememorar esas míticas escenas con la escobilla y... ¡Han traído una plató! "He visto un pelillo", bromea Víctor, que reconoce que es el que más traumatizado ha quedado con los años. "Poníamos chocolate", recuerda Resines.

"Me ha pasado de estar tocando en un pueblo de Salamanca, con un grupo de jazz, y un tío diciendo 'ey, ey, Guille', con la escobilla", asegura Víctor. Si es que... Aquello dio anécdotas y bromas para aburrir.

