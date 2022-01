Samantha Hudson se declara 'queer platónica' y explica en qué consiste el término

Primero empezó a reflexionar sobre por qué nos besamos en la boca y de ahí Samantha Hudson llegó a una conclusión: "Cada vez están más desdibujadas la línea que separa las amigas de la pareja". Y de esa conclusión al descubrimiento de un nuevo término que le encaja perfectamente para definirse.

"¿Qué es una pareja? Un confidente, una persona con la que no compartes lazos de sangre, a no ser que seas Borbón, y de repente decides compartir tu tiempo. Eso es lo que hago yo con mis amigas", ha contado a Ana Morgade y Rober Bodegas este martes en yu, No te pierdas nada. "La diferencia son los besos en la boca y el sexo, pero yendo un poco más allá. ¿Y la gente que es asexual o tiene un libido menos frecuente?".

Ahí entra en juego el término queer plátonico, que encaja perfectamente en Samantha. Lo explica así: "Se usa para describir sentimientos y relaciones de naturaleza no romántica o ambiguamente romántica para expresar que rompen una o dos normas sociales convencionales".

"Me parece muy apropiado y creo que es un término con el que mucha gente de las nuevas generaciones se identifica. Estamos hartos del sexo, de tetas, de follar y de genitales. Y a veces creo que la gente se mete en relaciones por una carencia, una necesidad, un sentimiento de pertenencia que le instiga a buscar un cómplice".

"A partir de ahora me declaro queer platónica porque cuando empiezo a tener sentimientos, normalmente por un chico gay, de repente ya no tengo el impulso sexual y solo quiero dormir abrazada. Es que solo tengo ese sentimiento de manera genuina. Aquí va mi alegato sobre las nuevas relaciones platónicas de amor, sobre todo entre la gente queer".

Samantha Hudson insiste en que nos siempre hay que ir más allá: "Lo que hay que reivindicar son formas de amor, de cariño y de relación que partan desde el respecto y que estén edificadas en unos sedimentos con los que tú te sientas a gusto y te correspondas".

Puedes ver su sección a partir del minuto 49