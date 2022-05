Sandra Sabatés: "En los cuentos clásicos siempre hay alguna forma de violencia hacia la mujer, como La Caperucita o La Bella Durmiente"

PRESENTA SU LIBRO 'NO ME CUENTES CUENTOS'

Sandra Sabatés lleva 10 años al frente de El Intermedio con El Gran Wyoming, que se dice pronto. "Yo llevo 10, pero el programa lleva 16, y que dure", asegura la periodista, que pasa tanto tiempo en laSexta que ya tiene hasta albornoz en el camerino. Casi todo lo contrario que Ana Morgade, que literalmente tiene un baño por camerino.

"En los cuentos clásicos hay alguna forma de violencia hacia la mujer"

La periodista nos presenta No me cuentes cuentos, su tercer libro publicado. "Lo que he hecho es establecer un paralelismo entre los cuentos clásicos de toda la vida e historias reales. Te das cuenta de que en todos estos cuentos clásicos hay alguna forma de violencia hacia la mujer. Desde La Caperucita hasta la Bella Durmiente. Me he puesto a investigar y están hablando de violaciones, violencia física y psicológica. A día de hoy sucede lo mismo, y la actualidad la cuento a través de 10 historias reales", explica Sabatés.

"El objetivo es dar herramientas a otras mujeres"

Han sido 10 mujeres reales las que han brindado su testimonio personal para hacer realidad este libro, entre ellas Nadia, que había sufrido abusos sexuales durante la infancia. A través de una abogada llegó también a la víctima de la manada de los San Fermines, uno de los casos de violencia contra la mujer más mediáticos de nuestro país.

"También he hablado con asociaciones que acompañan a las víctimas y les ayudan a reconstruir sus vidas", apunta. "Ellas eran consientes de que contando su historia podían ayudar a otras mujeres, ese es el objetivo del libro, dar herramientas para que sepan detectar a tiempo ese tipo de violencia de género y no caigan en ello", explica.

La mayoría de mujeres que han brindado su testimonio a Sabatés han pasado por un proceso de terapia bastante complicado. No solo sufren consecuencias físicas sino también psicológicas. "Ser capaces de asimilar lo que ha pasado y colocarlo en un lugar de tu mente en el que no te moleste demasiado cuesta mucho tiempo", asegura antes de garantizar que sí se puede llegar a superar. "Solo contándolo somos conscientes de lo que pasa".

El lobo de La Caperucita y La Manada

Uno de los libros favoritos de Sandra Sabatés en su infancia era La Caperucita, trama que ahora utiliza para establecer un para comparativa con la víctima de la manada. "Al final es ese lobo que te dice que te va a ayudar y lo que quiere es comerte, como esos cinco chicos que te dicen que te acompañan al coche y lo que quieren es violarte en un portal", sentencia.

Vuelve a ver a Sandra Sabatés en el minuto 25:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.