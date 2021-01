Trancas (Juan Ibáñez), positivo por coronavirus, hace un 'Merlos' en su conexión con 'El hormiguero' desde casa

Nuevo positivo en el mundo del entretenimiento. Juan Ibáñez, quien da vida a la adorable hormiga de El Hormiguero 'Trancas', ha dado positivo por coronavirus en las últimas horas.

Al parecer, estuvo en contacto con una persona positiva a principios de enero, y por precaución tanto él como realización del programa decidieron el confinamiento. "Durante unos días Barrancas estará solo", anunciaba Pablo Motos el pasado 12 de enero.

Juan Ibáñez interpreta a Nacho en ‘Pequeñas coincidencias’ / antena3.com

El lunes volvía a participar mediante videollamada en el programa tras confirmarse su positivo. Lo hacía aprovechando la visita del actor español David Verdaguer, ya que supuestamente era el día que tendría que incorporarse a las filas de El Hormiguero de nuevo.

"Hoy se suponía que venía, pero ha dado positivo en Covid-19 y no ha podido venir", le comentaba al actor, al presentador, a los telespectadores y a su fiel compañera Barrancas.

Pese a que se encuentra bien y en casa, el humorista comentaba que sí que estaba experimentando los primero síntomas. "Me he quedado sin olfato y eso que nunca he tenido nariz", reía. "Me ha dicho el médico que tengo que estar confinado y quedarme aquí solo", seguía explicando.

Mientras, su compañero Barrancas -para darle un poco de humor a la situación-, comenzó a llamar la atención sobre "la chica" que había en su habitación: "Se acaba de ver a una tía pasado por detrás, ¿qué estás haciendo?", preguntaba.

"Es mi asistente virtual, estoy solo", reconocía entre risas Juan Ibáñez. "No, no, has hecho un ‘'Merlos'’”, comenzaba también a decir Pablo Motos, mientras pedía a realización una repetición para ver si, efectivamente, había una chica.

"Que estoy solo, es solo mi asistente Alexa", volvía a decir Trancas antes de despedirse de todo el programa, que continuó con la visita de David Verdaguer.

¡Esperemos que se recupere pronto!