Hormigas: Marron se marca un Merlos, Juan tiene un tirón en el trasero y Damián odia a su vecina

Marron acaba de cumplir 40 y hay que desearle cosas bonitas... "Tienes la carita como el culito de un bebé, llena de mierda". ¡¡Felicidades!! 🎂 Por si fuera poco... ¡Marron se ha marcado un Merlos! ¿Tiene una reportera de Telecinco en casa? ¡Qué fuerte!

Parece que con esto de las cuarentena están aumentando un montón los conflictos vecinales... ¿Han tenido ellos alguna bronca por el volumen de la música? "Tengo un vecino que canta igual que Whitney Houston, canta drogado y despeinado". ¡Qué heavy! "Además la potencia del aplauso ha disminuido". ¿Y Damián porqué odiará a su vecina? 😱

"Mi ex me dejó por WhatsApp". Ese es uno de ls graffitis de calle que analizamos hoy. Sí, la calle, ese lugar que antes visitábamos... "No hay que negar el poder de las nuevas tecnologías, lo próximo será dejarnos con vídeos de Tik Tok". 🤣

