"Entré en shock, empecé a llorar, grité": Danna Paola cuenta cómo vivió la filtración de su nuevo álbum 'K.O.'

Un disco muy especial en el que la artista se ha involucrado más que nunca, tanto en la composición de los temas como en la dirección artística: "Ha sido una locura lo que ha sucedido con este álbum", comenta.

Y ya no solo por la filtración del mismo, que llevó a la cantante a adelantar su lanzamiento, como ella misma nos explica. "Es mi álbum más personal y más emocional". "Es un proyecto que costó dos años. Un álbum de 11 tracks que está acomodado perfectamente para contar la historia de principio a fin", asegura.

"Es un álbum para celebrar a los corazones rotos", dice Danna Paola. "Cuanto más roto estás, tienes que romperte hasta el final para poder salir, resurgir y rehacerte", asegura. "Es un conjunto de situaciones a lo largo de varias situaciones", comenta.

En concreto, analizamos con Danna Paola su tema 'Amor Ordinario', el tema más personal del nuevo disco de la artista. "Es la canción más vulnerable y la más triste de todas", la escribió en enero de 2020 volviendo de Madrid a México. "No ames a nadie que te haga sentir ordinario", nos recomienda con el corazón en la mano.

.

ASÍ VIVIÓ DANNA PAOLA LA FILTRACIÓN DEL ÁLBUM 'K.O.'

.

El esperado disco de Danna Paola se filtró un día antes de la fecha de su estreno oficial, algo que Danna vivió sin apenas creer que algo así podía pasarle a ella. De hecho, le pilló en plena grabación de otro tema, dentro del estudio: "Tenemos un problema. Acaban de filtrar el álbum", le dijo su mánager.

Cuando entró en Twitter y vio que efectivamente el contenido de su trabajo se había filtrado entró "en shock. Me entró un colapso nervioso. Grité, lloré, no lo podía creer", comenta. Aquí puedes ver la entrevista en yu, Music:

Pero también nos cuenta cuá fue su reacción: "Dije 'no'. Si esto ha sucedido, saquémoslo ya", comenta. "Fue un lío heavy, yo venía gritando en el coche pero pensé, 'démosle la vuelta'", y "todo se acomodó" y fue todo un éxito.

Ahora, con perspectiva, Danna Paola da "gracias por haber hecho eso. Porque hoy en día el álbum es lo que es" y en parte por la repercusión que tuvo también la filtración del mismo.

.

SENSUALIDAD EN ESTADO PURO EN 'CALLA TÚ'

.

Danna Paola nos sorprendía con el sensual vídeo de su tema 'Calla tú'. Un videoclip grabado "en una semana", tal como nos cuenta. Tenían otro vídeo grabado, pero "es sorpresa", comenta. "Es un vídeo para mandar 'a tomar por culo' a todas esas personas que nos han hecho rabiar", y con esa premisa, Danna apostó por el rojo y la pasticidad. Un plano secuencia en "ocho tomas", que Danna pudo "codirigir", apostando por los bodies en color 'nude' para "desnudar" de alguna forma esos sentimientos.

Danna reta a Lorena Castell y a Carlos Marco a hacer el challenge en Tik-Tok: "No nos pongas en ese aprieto", bromea Lorena.

Además, la artista nos invita a 'Welcome to my Break Up Party', un concierto que la artista dará en la plataforma de streaming Streamtime el 13 de febrero a las 20:30 horas (para México) y Latinoamérica; y el 14 de febrero a las 20:30 horas (hora española). "Nos tenemos que adaptar", comenta Danna. ¡Y aquí puedes hacerte con tus entradas!

Recuerda, tienes una cita todos los sábados de 19:00h a 20:00h con Lorena Castell y Carlos Marco en yu, Music