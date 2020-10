👉 Danna Paola, Luísa Sonza y Aitana se convierten en las reinas del campus en 'Friend de Semana', su nueva colaboración

España, México y Brasil se unen en 'Friend de Semana', un bombazo que en menos de 12 horas ya supera el millón de visualizaciones en Youtube. Por millones también se cuentan los seguidores de Danna Paola, Aitana y Luísa Sonza, el trío de artistas que se unen para una colaboración muy pegadiza en la que se convierten en las reinas del campus para el videoclip.

Y es que el título del tema no deja lugar a dudas sobre su temática: chica conoce chico y ambos desean pasar una noche juntos pero sin necesidad de que se convierta en nada serio. Una auténtica declaración de intenciones que ha encantado a los fans de las artistas.

No es la primera vez que una ex triunfa colabora con Danna Paola. 'Santería', el tema de Danna Paola, Denise Rosenthal y Lola Índigo rezuma poder y feminidad por los cuatro costados.

LETRA DE 'FRIEND DE SEMANA'

Tal vez no sea el momento ni el lugar indicado (No, no)

Para llamarte, para llamarte

Y decirte que desde esa noche yo no he parado

De pensarte, de pensarte

Ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti

Ya caí en tu juego y lo perdí

Y hoy te quiero para mi

Quiero bailar contigo este fin de semana

I just wanna see you pa' matar las ganas

Ya sabes que te toca еntrar por la ventana

Tú no te aguantas, tú no te aguantas

Amanеcer contigo y que no pase el tiempo

Que aprovechemos toditico los momentos

Que te parece si esta ve' nos vamo' lento

Que a ti te encanta, a ti te encanta

No sabrás, no sabrás (No) como olvidarme

Llegarás, llegarás (No) para buscarme

Si amanece, ahí no estoy

Volverás, volverás para encontrarme

De lunes a martes te busqué, pero el miércoles no te llamé

Ni el jueves y mi teléfono sonó hasta el viernes

(Y mi teléfono sonó)

Ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti

Ya calle en tu juego y lo perdí

Y hoy te quiero para mi

Quiero bailar contigo este fin de semana

I just wanna see you pa' matar la' gana'

Ya sabes que te toca entrar por la ventana

Tú no te aguantas, tú no te aguantas

Amanecer contigo y que no pase el tiempo

Que aprovechemos toditico los momentos

Que te parece si esta ve' nos vamo' lento

Que a ti te encanta, que a ti te encanta (Ah-ay)

Isso é fácil, muito fácil

Tengo borracho seu coração

Soy de Brasil, yo quiero acción

Quiero bailar cumbia y reggaetón

Sem pressa

Quero adrenalina, vem fazer de porta aberta

Hoje o prédio todo vai saber da nossa festa

Só eu e você e nada mais me interessa, ai, ai, ai

One, two, three, burn it up

Quiero bailar contigo este fin de semana

I just wanna see you pa' matar la' gana'

Ya sabes que te toca entrar por la ventana

Que a ti te encanta, que a ti te encanta

Amanecer contigo y que no pase el tiempo

Que aprovechemos toditico los momentos

Que te parece si esta ve' nos vamo' lento

Que a ti te encanta, que a ti te encanta

(Y dice)

Tell me, tell me, tell me que me quiere'

Pero give me, give me, give me [?]

Friend de semana

Que a ti te encanta, que a ti te encanta