Vega Almohalla: "Cuando 'En el Aire' sonó en 'Élite' llegó lo heavy, estaba en la lista de lo más buscado de Shazam"

¡Llega el turno de charlar con Vega Almohalla a solas! La joven artista tiene melodías muy pegadizas, pero siempre con una sensibilidad especial. Su tema 'En El Aire' ha sido un verdadero éxito y aunque no pueda estar con nosotros en el plató, charlamos con ella para saber cómo ha creado el estilismo y la idea del videoclip. "No sé muy bien cómo acabó así, pero lo heavy llegó cuando sonó en un capítulo de ' Élite ' en Netflix", reconoce.

Vega Almohalla ganó el Vodafone yu Music Talent junto a Zazo x Gxurmet en 2017. "Fue lo más impresionante que me había pasado, ellos presentaron el tema al concurso y a mí no me habían dicho nada", cuenta. "Cuando salimos al escenario a recoger el premio no me lo podía creer".

"Me gusta dar mi opinión en todo lo que hago, si me gusta me gusta, y si no me gusta lo odio", reconoce.

Con su hermana al piano, Vega Almohalla nos ha regalado un acústico increíble de su nuevo single, 'La Niña de la Amapola'.

¡No podíamos irnos sin hacer nuestro 'Adivina la Canción'! Pinchamos a los chicos de Lérica con Vega Almohalla para el challenge musical de 'yu' por excelencia. ¡A ver ese oído!

