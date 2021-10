Samantha Hudson: "Para mí lo fenomenal sería abolir el género"

Samantha Hudson ha visitado el parquecito de yu, No te pierdas nada para hablar de Demi Lovato, o más bien de las críticas recibidas por la exchica Disney por declararse de género no binario. "El no binarismo es el reflejo de que la sociedad está descontenta con cómo se nos plantea el género", ha explicado yuser.

A Demi Lovato le llovieron críticas por todas partes cuando se declaró de género no binario. Por un lado, de los que se consideran binarios, que dijeron que estaba "perturbada y desquiciada", y por el otro, desde el propio colectivo queer que se preguntaba cómo va a ser Demi Lovato no binaria si ella no luce como una persona queer.

De ese debate ha hablado este miércoles Samantha Hudson en su visita al parquecito de yu, No te pierdas nada asegurando nada más arrancar que "invalidar a Demi Lovato ya de por sí está mal".

"Voy a hablar de la crítica de las personas queer y del rollo ese de 'tú no eres realmente no binaria. No binaria es Elliot Page'. Es absurdo. ¿A qué te refieres al decir que no es binaria? ¿A que no se pinta las uñas, a que no es andrógina, a que no es un maricón pintado?", ha denunciado la diva yuser. "Decir que alguien no es realmente no binario es como decir que alguien no es realmente una mujer o un hombre. En ese sentido al final volvemos a estar sometiendo a las personas a la violencia correctiva del género".

¿Qué es ser no binario?

"Ser no binaria no es una identidad. Ser no binaria es una declaración de intenciones y un posicionamiento en contra del sistema sexo-género", ha aclarado Samantha Hudson para ayudar a entender su denuncia. "El no binarismo no es el tercer género. Yo creo que es un posicionamiento y un reflejo de que la sociedad está hasta el coño de las expectativas del género".

"Si tú dices que no hay una verdadera forma de ser mujer ni una verdadera forma de ser hombre, ¿por qué ibas a criticar a Demi Lovato por no ser realmente queer?", se ha preguntado. "¿Por qué siempre se critica a las personas disidentes del género?", ha continuado, para luego poner sobre la mesa una denuncia: "¿Por qué percibimos ser queer como una moda y no ser cisgénero?".

Cualquiera puede ser no binario

Samantha Hudson defiende que "el no binarismo le puede ocurrir a cualquiera". "Cualquier persona es susceptible de sentirse fracasada en su tarea social de cumplir con el género que le han asignado", ha continuado, añadiendo que obligar a una persona no binaria a cumplir una serie de requisitos es igual de violento que decirle a una mujer que "para ser mujer tienes que dejarte el pelo largo, tener vagina, tener tetas....".

"El no binarismo y el queer es la respuesta y la consecuencia de una sociedad que considera que todas las personas tenemos que encajar en las expectativas del género que nos han designado", ha añadido.

Samantha Hudson defiende que hay una presión social de cumplir una norma y unas expectativas. "Yo no es que sea disidente del género. Yo soy no binaria porque alguien me ha dicho que ser binaria es lo que toca y yo de repente no encajo".

"Cualquier persona puede ser queer porque no cumple con lo que la sociedad espera del sistema sexo-género, pero no hay que naturalizar lo queer. Hay que desnaturalizar el sistema sexo-género. Yo no quiero ser normal, quiero que desaparezca la norma", ha explicado a Ana Morgade y Victoria Martín. "No quiero ser una identidad disidente. Quiero que desaparezcan las normas que hacen que yo sea una persona disidente. Porque más que una solución, considerarse queer es una consecuencia".

"Ser no binario es una manera de decir 'lo estáis haciemdo fatal con el género. Lo fenomenal sería abolir el género".