Roi Méndez se atreve con el Chair Challenge, ¿logrará superar el reto viral?

Roi Méndez no se aburre. Cuando no está dándole caña a la música, el gallego se deja ver por 'yu, no te pierdas nada' con una sección que puede salir muy bien o muy mal. Entre bastidores, los miembros del equipo lo han desafiado con el Chair Challenge, un reto que parece que se le da mucho mejor a las chicas que a los chicos... ¿Lo habrá superado?

👉Las instrucciones son sencillas:

- Sepárate dos palmos de la pared

- Forma un ángulo de 90 grados y pega la cabeza a la pared

- Sin cambiar la posición, coge una silla y llévatela al pecho

- Ahora intenta ponerte recto.... ¿ERES CAPAZ?

¡Soy Cardo le ha explicado -con mucha paciencia- a Roi Méndez cómo hacerlo y Fox lo ha grabado todo! ¡De nada por las risas!

NO HA SIDO EL ÚNICO QUE LO HA INTENTADO

Este martes nos ha visitado Mónica Morán, una pequeña gran celebridad en el mundo Tik Tok, la aplicación de moda entre los más jóvenes... ¡Y también lo ha intentado! ¿Lo conseguirá ella, que es una mujer?

