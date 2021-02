Álvaro Rico, Andrea Compton, El Cejas, Las Hormigas y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (10/02/2021)

Álvaro Rico en yu, no te pierdas nada / yu, No te pierdas nada

¿QUIÉN ES EL P*** AMO? EL CEJAS SALE A LA CALLE

El Cejas es el primero en pasar por aquí este lunes y como no se ha hablado suficiente de los youtubers que se han mudado a Andorra, Cejas sale a la calle para preguntar quién es "el puto amo" de Youtube. Ibai, Rubius, Auronplay, Dallas... ¿Quién se ha ganado el cariño del público?, ¿y si hablamos de políticos? Almeida, Pedro Sánchez...

ÁLVARO RICO, UN "MALO" MUY FAN DEL FLAMENCO

¡Recibimos a Álvaro Rico! El actor que dio vida a Polo en Élite se sienta en el parquecito de yu, No te pierdas nada para hablar de 'La Caza Tramuntana', la nueva serie en la que participa.

El actor nos habla de La Caza Tramuntana, una serie en la que interpreta a un personaje que es un poco "regular" como persona. "Siempre me dan los malos", reconoce Rico, que asegura que también es divertido. "Son los personajes más ricos, mas complejos, me hacen ir a otro lado. Es como cuando de pequeño juegas a ser El Zorro".

Ana Morgade quiso saber si para este tipo de ficciones los actores conocen toda la trama antes de rodarla. "Solemos tener todos los capítulos, pero no siempre", asegura. "No recuerdo muy bien como fue lo de Tramontana porque nos pilló la pandemia y hubo barón absoluto".

👉 "Esto no lo he contado nunca": Álvaro Rico revela qué tuvo que hacer para interpretar a Polo

Álvaro Rico es un auténtico fan de Camarón, y es que el intérprete asegura que "una juega flamenca es lo que más me gusta del mundo". El actor nos cuenta que además de pequeñito le encantaba bailar y apuntarse a cualquier sarao.

Terminamos con Mister Jagger y el ya conocido videojuego "la bola y las monedas", un clásico del programa en el que ponemos a prueba la habilidad de nuestros invitados. ¿Superará el récord de Cepeda?

LAS HORMIGAS Y LA ELECTROESTIMULACIÓN

¡Conectamos con Las Hormigas! Juan, Damián y Marron nos cuentan desde casa las ocurrencias en las que andan metidos. Damián estrenará pronto nuevo libro y claro... Antes de editarlo, ¡tiene que escribirlo! ¿Cómo va esa faceta de escritor?

Juan Ibáñez está muy metido en el mundo fitness. Eso sí, desde casa. El colaborador nos cuenta que de vez en cuando contrata a un señor para que le "de calambres" con un traje de electroestimulación. "Viene, me pone un traje, me da calambres y yo con las gafas de realidad virtual me pongo un videojuego de boxeo", explica. "Yo lo combinaría con el sexo", le dice Damián. "Mientras haces los calambres, tienes sexo, y así mientras disfrutas sufres", bromea.

Las Hormigas comentan con Morgade y Pantomima la noticia de la niña que ha sacado un disco antes de saber hablar. Sí, como lo lees: se trata del primer álbum en el mundo que convierte los movimientos que hace la bebé en el útero con sonidos reales. "Hacemos trabajar a los niños antes de que nazcan", dice Juan Ibáñez. "Un respeto a los no nacidos". "Si tú no explotas a los niños, en vez de ser un bien empieza a ser un problema", dice Damián.

ANDREA COMPTON: LA MUJER EN EL MUNDO DE LA CIENCIA

Andrea Compton se sienta en el parquecito de yu para hablar de Youth4Good, la iniciativa de la Fundación Vodafone donde hablamos de temas sociales que importan a los más jóvenes.

El 11 de febrero se celebra el Día de la Niña y Compton habla de la poca representación del mundo femenino en los puestos de responsabilidad, sobretodo en la ciencia. Conectamos con Flor y Sofía, dos jóvenes yusers, para comentar un poquito de este tema. Ambas son ingenieras... ¿Desde pequeñas sabían que se querían dedicar a esto?

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.