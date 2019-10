Dafne Fernández, Verónica Perona, Andrea Duro, la Compton, Lorena Castell y Fox, lo mejor de 'yu, no te pierdas nada' (03/10/2019)

¡A Jon Plazaola le vamos a pagar igual diga lo que diga! Sin embargo, parece que no se había enterado y ha comenzado el programa peloteando a Ana Morgade. Este jueves se vienen a 'yu, no te pierdas nada' Lorena Castell, Diego Fabiano, Andrea Compton y las invitadas Andrea Duro , Dafne Fernández y Verónica Perona.

¡Empezamos visitando el restaurante favorito de Ana Morgade!

¡Overbooking en el sofá! Están con nosotros Dafne Fernández, Verónica Perona y Andrea Duro, que vienen a hablar de 'Tres chicas y un problema', una obra de teatro que se realiza en la suite de un hotel. Una 'gastroexperiencia' con, además de teatro, comida y bebida gratis. ¡Wow!

También rebuscamos en la vida de nuestras invitadas con 'Hobby Yuser'. "Me encantan las series de adolescentes", dice Andrea Duro. "Yo es que no tengo mucho tiempo", asegura Dafne Fernández.

Sergio Bezos tiene oportunidad de entrevistar a las invitadas, eso sí, en clave 'Ana Pastor', más periodismo. ¿Cómo les afectará el Brexit?, ¿qué harían con Jon Plazaola?, ¿cuál era el secreto de Puente Viejo?

Rollo romántico, comedias, terror... ¡Nuestro estado de ánimo determina el tipo de película que queremos ver! Andrea Compton lo sabe y nos trae las películas (y series) que necesitas para cada momento. ¡Por que cuidado, los títulos nos pueden jugar una mala pasada!

Diego Fabiano sale a la calle para conseguir amigos. La semana pasada no le salió nada bien... ¿Triunfará ahora? ¡Que no se diga que no lo ha intenado!

Pitbull, Marcelo Criminal, La Bien Querida... ¡Lorena Castell se viene cargadita de novedades musicales y cositas random! ¿Escucharemos a Rosalía cantando en el último disco de Dua Lipa?

¡Pongámonos el traje del misterio! Señor Fox nos trae su sección de miedo 'Vanpiro Esiten', el ratico de programa que más acojona. ¿Existe el monstruo del lago Ness?, ¿se trata de una anguila gigante?