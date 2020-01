Ángela Sosa, Joaquín Reyes, Andrea Compton, Fox y Cheeto en 'yu, no te pierdas nada' (20/01/2020)

¡Arranca la semana con el equipo más desvergonzado! Ana Morgade no renuncia a sus lunes en pijama y viene bien cómoda para recibir a la futbolista Ángela Sosa . No faltarán nuestros colaboradores Sergio Bezos , Fox , Joaquín Reyes , Andrea Compton y Cheeto . ¡Ponle remedio al #BlueMonday con unas risas en buena compañía!

A Ángela Sosa le han puesto una placa en el pasillo de las leyendas del Atlético de Madrid... ¿Una vez entras en ese pasillo de la fama ya no te pueden quitar, no? "No, porque formas parte de la historia del Atlético", nos dice la futbolista, que celebra que el fútbol femenino es cada vez más sonado."El nombre te lo tienes que ganar en el campo, no por un escudo", cuenta.

Ella empezó en el Sevilla... ¿Se le parte el corazón cuando tiene que jugar contra ellas? "Sí, además yo soy de allí, me emociono mucho cuando voy", explica. Hablamos también de sus inicios, cuando no todas las jugadoras cobraban y se tenían que repartir el sueldo. ¡Muy fuerte!

"No queríamos llegar a un punto tan extremo, pero hicimos huelga por todas las jugadoras que lo necesitaban" ¿Y los compañeros futbolistas las apoyaron? "Sí, entendieron que solo pedíamos derechos mínimos, no eran nada descabellado", asegura "El fútbol femenino crece a pasos agigantados. Todas las jugadoras extranjeras quieren venir a la Liga, antes era al revés, nosotras nos queríamos ir", dice.

Joaquín Reyes trae una invitada muy especial y de la que se ha hablado mucho últimamente... ¡Meghan Markle, la mismísima duquesa de Sussex! ¿Qué pasa con su renuncia a la Familia Real Británica? "Lo hemos dicho por Instagram, con la boca pequeña", nos cuenta. ¿Y la Reina, está enfadada o no? "Dicen que se ha puesto como un obelisco"... ¡Será basilisco!

"Quiero hablar del encorsetamiento que vivimos en la Familia Real... No podemos ir en pijama, no podemos ver la tele después de las 11, no puedes coger más comida si la Reina no come más... Si ella cierra el pico, nadie más puede", cuenta. ¿Qué fuerte, no?

"A mi suegro, el Príncipe Carlos, su madre solo le dio un beso una vez en su vida", cuenta Meghan, que parece que está dispuesta a destapar los trapos sucios de la Corona británica. También dicen que no se lleva bien con su cuñada... ¿Qué hay de todo eso? "Estoy hasta el real **** de toda esta movida", dice. "Hemos roto peras, compartíamos Netflix, pero un día discutimos y fue una movida muy tocha", cuenta.

"No podemos escuchar música popular los lunes, solo los jueves por la tarde, el reggaeton está prohibido en la Familia Real Británica", asegura. ¡Flipa! Y claro... ¿Qué hay de los dos millones de libras que tiene que devolver por la reforma de una de sus casas? ¡A contar calderilla!

Estamos todos muy preocupados por la epidemia de gripe, así que mandamos a Ventura a hablar con unos civiles normales corrientes -porque el Ministerio de Sanidad le pillaba lejos- para saber si tienen algo que puedan contagiar... ¿Mononucleosis?, ¿síntomas de gripe o catarro?

Andrea Compton viene con mandanguita importante: la porra de los Oscar. Nueve películas nominadas... ¡Así es imposible verlas todas! "Hay algunas que se pueden ver ya en plataformas: 'Historia de un matrimonio', 'El irlandés' y 'Klauss'.

"También está '1917', de Sam Mendes, la vi ayer y me encantó", nos cuenta Andrea, a la que la duración de 'El irlandés' no le ha hecho mucha gracia... ¿3 horas y media de película? "Yo la partí a la mitad", dice Urrutia.

"Seguro que 'Jocker' la siguen poniendo en el cine, aunque ya se ha estrenado hace mucho", dice Andrea. "La peli está bien pero Joaquin Phoenix está fenomenal, por eso la peli parece buena", asegura Iñaki Urrutia, que podría hacer él la sección... También está 'Mujercitas', que está nominada como Mejor Película, aunque "la directora también se merece la nominación". "Es la adaptación del libro, es interesante saber cómo obligaban a vivir a las mujeres antes".

"'Parásitos' es la película más sorprendente, habla mucho de las sociedades, de la más alta a la más baja. Es surrealista, te lo pasas muy bien pero te deja pensando", explica Andrea. "Nos quedan 'Lemans 66' y 'Jojo Rabbit', que va de un niño que está en un campamento para aprender a ser nazi y su amigo invisible es Hitler". ¡Wow! Y tú, ¿las has visto todas?

¡Desde el primer día y hasta el último! Fox nos trae su sección 'vanpiro esisten', en la que el misterio invade el plató de 'yu'. Hoy nos pegamos a la actualidad para hablar del fin del mund0, el Armageddon, el Apocalipsis, el fin de los tiempos... ¿Es realmente inminente? ¡Intentamos descifrar este misterio! ¿Perforaciones en el hielo?, ¿el virus de las vacas locas?, ¿zombis?, ¿qué será lo que acabe con la humanidad? Parece que Fox tiene la respuesta...

El Sr Cheeto sería un buen bibliotecario de memes y hoy nos trae esos vídeos que se han hecho virales en muchas partes del mundo pero que sorprendentemente no ha llegado hasta aquí. Mira que es raro, porque nada nos gusta más que unas buenas risas... ¡Pero es que el mundo latinoamericano es lo más chévere!

