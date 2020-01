Andrea Compton nos recomienda 'Don't fuck with the cats': "Empieza con una investigación en Facebook y la cosa se desmadra"

Nuestra experta en cine y series, Andrea Compton , nos trae las novedades que podemos encontrar en las diferentes plataformas en streaming: la serie 'El visitante' , el documental 'Don't fuck with the cats' y las mejores películas de los 2000 . ¿Cuál es tu favorita?

¡Empieza el año y no hay tiempo que perder! Andrea Compton vuelve a 'yu, no te pierdas nada' para traernos lo que no te debes perder en la pequeña pantalla.

'El visitante' es la nueva serie de HBO basada en la novela de Stephen King que parte de un crimen en el que el ADN de un hombre está por todas partes. A su vez, existen unas imágenes donde sitúan a esta misma persona a muchos kilómetros del lugar del crimen. ¡El suspense está asegurado!

Y si quieres algo más loco (y más malrollero, si cabe), en netflix está disponible el documental 'Don't Fuck With The Cats'. Una historia real que nace de un vídeo viral en el que un hombre mata a tres gatitos, y como no le ocurre nada un grupo de personas en Estados Unidos se toman la justicia por su mano. A través de un grupo de Facebook analizan todas las imágenes del vídeo al detalle para poder dar con el asesino. Esta particular investigación se les va de las mano hasta que se desmadra por completo.

Y por último, Andrea nos destaca la selección de Prime Video de "películas de los 2000", donde podemos encontrar peliculones como Kill Bill, Chicas Malas, Sin City, Across The Universe... Y su favorita, Al Diablo con el Diablo.

