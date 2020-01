Andrea Compton, sobre 'The Walking Dead: World Beyond': "Buscan enganchar a los jóvenes"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Andrea Compton quiere más The Walking Dead. No le basta con la serie original, ni con la precuela 'Fear The Walking Dead', ahora tienen que hacer un spin off a posteriori, con chavales que han nacido en medio del apocalipsis zombi. "Creo que va a ser para reenganchar a los más jóvenes", cuenta. 'The Walking Dead: World Beyond' todavía no tiene fecha de estreno pero Compton ya se muerde las uñas.