El Jincho, Andrea Compton, Fox, Maya Pixelskaya y dos subdirectores en 'yu, no te pierdas nada' (18/02/2020)

¡Mañana es San Valentín y Sergio Bezos y Pablo Ibaburu no desisten y pretenden encontrar novia en 24 horas para no estar solos! Por si fuera poco, Ana Morgade se ha confundido y no ha traído las gafas buenas a la radio, así que no lee nada y el público le parece una masa. Hoy nos visita la futbolista Alba Palacios y el TikToker Rubencio Humor, pero también se pasarán por aquí Andrea Compton, Arkano y las Hormigas Juan, Damián y Marron. ¡El programa que se come las 5 de piezas de fruta al día solo si son de gominola!