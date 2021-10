Bomba Estéreo visita yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

¡Martes en yu! Los chicos de Bomba Estéreo nos llenan de ritmo el parquecito de yu, No te pierdas nada y nos presentan su ultimo disco 'Deja', con Rizha hablamos del Salón de la Imagen y la Estética integral, con Kapo hateamos más que con un troll de Twitter, Lorena Castell aterriza con sus movidas y terminamos con JJ Vaqueros y sus chistecitos de rigor.

¡Es joven y está preparada! Vamos, todo lo contrario a Ana Morgade y Victoria Martín. Empezamos el yu del martes con Rizha, que ha empezado a mimetizarse con la estética de Halloween para traernos un reportaje muy fresquito sobre el Salón de la Imagen y la Estética Integral. ¿Puede ser que sea IFEMA su segundo hogar?, ¿conoce ya la ubicación de todos los pabellones? "Sí, como si fuera mi casa", confiesa.

Ana Morgade ha tenido la exclusiva en sus manos pero los Bomba Estéreo no han querido soltar prenda. Lil Saume y Simón Mejía nos confiesan que no han dormido mucho desde que llegaron a España. Se han dedicado a pasear por Madrid, ver viejos amigos y... ¿Preparar alguna colaboración? "Sabes, sí, pero no lo voy a contar", deja caer la vocalista.

Con Kapo013 juzgamos las noticias virales y las tendencias de la semana, pero antes de meternos en materia, llega el momento de reflexión. Kapo está escribiendo un libro "pseudobiográfico" y está algo agobiado con el proceso.

Lorena Castell viene en modo reflexivo este martes para sacar conclusiones de esas que podríamos exponer en una charla TED. Infancia, mentiras y mucho más.

Terminamos con los chistecitos de JJ Vaquero, un colaborador que le parece gracioso a tu abuela porque es un cómico de la vieja escuela.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.