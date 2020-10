Mala Rodríguez, Nyno Vargas, Andrea Compton, JJ Vaquero y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (16/10/2020)

¡El primero en pasar por aquí este viernes es iLeoVlogs! El youtuber viene con gorra porque no se ha peinado mucho... "Me he levantado hace media hora, no lo voy a negar", reconoce.

Mandamos el youtuber a la calle a preguntarle a la gente por el iPhone 12, el nuevo modelo de Apple que promete revolucionar el mercado estas navidades. Su diseño es muy parecido al del iPhone 5, pero lo más heavy es que viene sin cascos y cargador. ¿Qué opina la gente de todo esto?, ¿se lo van a comprar? ¡Lo descubrimos!

Mala Rodríguez y Nyno Vargas se sientan en el parquecito de 'yu' para hablarnos de su nuevo tema, 'Toto', un tema con el que nos "vuelven locos". ¿Cómo nació esta colaboración?, ¿se conocían de antes o no? ¡Lo descubrimos!

¿Cuál fue la inspiración para escribirla? "Todo esto viene por cachondeo, mi manager me dijo 'bueno si no le llames Toto está bien' y ahí dije, ese", cuenta Nyno, que conoció a Mala Rodríguez mucho antes de trabajar con ella. "Yo eso de colaborar con alguien que no conozco o que no me gusta... No lo haría", reconoce.

"Me mandó la música y me hizo mucha gracia la verdad", confiesa Mala Rodríguez. Y cuidado porque Rober Bodegas recuerda un concierto de Mala de hace más de 10 años en su pueblo... "A mi me tocó una época generacional muy rara, no sabía si podía decir palabrotas o no".

"A mí también me pasaba cuando había niños delante", cuenta Nyno sobre sus directos "subidos de tono". "Te autocensuras", dice Mala.

"Yo odiaba la playa y me tiré cuatro meses en Supervivientes, te vuelves un fósil", cuenta el cantante sobre su participación en el programa. ¿Se arrepiente?, ¿volvería?

¡Y cuidado porque Mala Rodríguez nació un martes 13! ¿Es supersticiosa? "Qué va, me la pela, pero es super guay hablar de los horóscopos".

Les preguntamos qué cosillas se traen entre manos. "Yo estoy haciendo el remix de Hola Nena, eso es lo próximo que quizá salga", cuenta Nyno, que estará también muy bien acompañado por otros artistas. "Yo estoy trabajando en una canción para un álbum de uno de los Major Lazer", desvela Mala Rodríguez.

Terminamos la entrevista con la sección de Ventura y su juego de 'frases célebres'. ¿Quién dijo...?

¿Qué sabe la youtuber de la nueva versión de la mítica peli Sister Act? Y cuidado porque la secuela de El Bar Coyote ya se está trepando.. "Me encantaban los looks y cuando le tiraban la cerveza a los clientes", dice. "Yo esta película la vi en el cine", reconoce Alberto Casado, que tendría... ¿16 años? "Es lamentable".

Mario Casas ha asegurado que estaría dispuesto a protagonizar otra entrega de la saga de 'A 3 metros sobre el cielo', pero Compton nos cuenta que prefiere 'Tengo ganas de ti', la segunda parte. "A ver, es que la primera... No la entiendo".

Robert Pattinson tampoco deja de recibir críticas por su papel en el próximo Batman. Ya ha superado el COVID-19 y el rodaje ha vuelto, así que cada vez se filtran más cosillas y memes sobre lo que se cuece entre bastidores. "Todos los que critican que sea un actor de Crepúsculo, cuando salga la peli, lo van a amar", dice muy convencida la youtuber. ¡Y con Zoe Kravitz interpretando a Cat Woman!

La historia de The Walking Dead tiene casi tantos fans como detractores. Las temporadas 7 y 8 desanimaron mucho a los fans... ¡Pero Compton no se resiste!

¿Pero qué estado de alarma deja entrar a alguien como Vaquero, vestido así, en el plató de yu? JJ Vaquero viene a contarnos cositas interesantes y chistes varios para terminar este viernes por todo lo alto... ¡Y muertos de risa!

