Lorena Castell se confiesa como una 'mentirosilla': "Yo adorno la realidad, soy estilista de comentarios"

Lorena Castell // yu, No te pierdas nada

Lorena Castell viene en modo reflexivo este martes para sacar conclusiones de esas que podríamos exponer en una charla TED. Quién nos iba a decir que la reina de las cosas random tendría la sabiduría suficiente para analizar cuestiones tan trascendentales como la ingenuidad de la infancia o las "habilidades" de las personas mentirosas.

"Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa en ella es una maravilla"

Esa es la primera de las premisas que nos trae hoy Lorena Castell. Se nota que este fin de semana fue a ver el espectáculo del Mago Pop... "Hay que vivir ilusionado, yo creo en la magia, soy una believer", dice.

"Las personas creativas dicen más y mejores mentiras que las cosas que no lo son"

La colabora se confiesa como una persona 'mentirosilla'. Nunca se le ocurriría matar a un abuelo "porque esas cosas dan mal fario", pero sí puede exagerar un pelín las cosas con el fin de entretener al de al lado. "Yo adorno la realidad, soy estilista de comentarios", explica Castell, que nos ha dado una mini exclusiva que nos ha puesto los dientes largos: "Hay una persona muy famosa que dijo que se habia muerto su abuelo dos veces". ¿Quién será?

El sueño más recurrente de Lorena Castell

Dicen que si roncas no puedes soñar al mismo tiempo, pero a Lorena Castell lo que le pasa es que se despierta con su propio ronquido. Alucina. "El sueño que más veces tengo es que me están persiguiendo pero nunca sé quien es, al final llego agotada, y ya me despierto angustiada", explica. Hemos buscado qué significa y parece que nuestra Lorena está muy preocupada por alguien cercano a ella. "Sí, lo digo, es verdad", confiesa.

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 51:

