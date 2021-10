Boza: "Hace falta que los artistas graben más ellos y no tantas colaboraciones"

Boza: "Cuando me dijeron que estaba nominado al Grammy Latino pensé que se habían equivocado" // YouTube

EN 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Esta es la primera vez que Boza visita España. Ha sido una visita breve que lo ha llevado a Madrid y Sevilla y que termina este jueves. El artista panameño vuelve a su país, aunque antes de coger el avión ha parado en yu, No te pierdas nada para charlar con Ana Morgade y Victoria Martín de su nominación a los Grammy Latino y de sus últimos éxitos musicales.

No se quiere volver, ha confesado antes de hablar del reciente reconocimiento en los premios de la música. "Cuando me dijeron que estaba nominado al Grammy Latino pensé que se habían equivocado", ha revelado el artista, que tardó en celebrarlo.

Ahora está feliz, no sólo por él ni tampoco por su equipo. Lo está por lo que esta nominación supone para su país.

"Panamá es un país muy pequeño. Es bonito llevar tu bandera y representar a tu país, no sólo a tu equipo de trabajo", ha aclarado Boza, que se ha convertido en un referente para los artistas panameños que le piden constantemente consejo.

¿Qué les dice? Globalización. "Si yo te hablo o te canto muy panameño no me vas a entender. Hay que ir metiendo poco a poco la jerga para que más adelante entiendan lo que habla un panameño", ha revelado a Ana Morgade y a Victoria Martín.

La historia de 'Ella' y 'Hecha pa mí'

Boza está nominado en la categoría de Mejor nuevo artista. Razones para estar ahí no le faltan. Boza lleva tiempo petándolo con sus canciones.

Hecha pa' mí fue uno de sus éxitos durante la pandemia. Es una canción que la revista Billboard calificó de contagiosa y de la que dicen es como un abrazo.

Esta canción es una canción que Boza compuso para la que hoy es su chica.

"Lo que canto, lo que relato es totalmente cierto, una persona que en medio de tanto estrés me sacó de ese pedacito, me hizo sentir superbien y me hizo olvidar que había una pandemia", ha contado.

La protagonista de Hecha pa' mí no es la protagonista de Ella. "Ella es una persona del círculo de la farándula de Panamá", ha revelado sobre la protagonista de este tema a la que conoció trabajando.

"Hoy en día es mi amiga. Ella es lo contrario a lo que decían los demás. Es una mujer soltera, que le gusta la fiesta, tiene su carro, su trabajo. La gente tiene una perspectiva extraña de ella porque no la conocen. Yo la conozco y no tiene que ver con lo que los demás cuentan", ha matizado Boza, quien confiesa que el 80% de lo que compone es biográfico.

"Me gusta el estilo de Drake y Bad Bunny"

Lo próximo que saldrá de Boza es Bucle, la última canción del disco que pronto verá la luz y en la que no hay colaboraciones.

Aunque recientemente lanzó la canción Por ella con Cali Y El Dandee, y asegura que le gusta el estilo de Drake y Bad Bunny, Boza es un firme defensor de los trabajos en solitario.

"Hace falta que los artistas graben más ellos. Mucha gente quiere escuchar a un artista y que sea la voz del artista desde que empieza hasta que termina la canción", ha confesado a sabiendas que las colaboraciones pueden ser beneficiosas, tanto para él como para el otro. "Las colaboraciones deberían ser regalitos para el público, cosas que el público pide".