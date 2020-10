Daniela Santiago, Lola Rodríguez, Joaquín Reyes, Hurona Rolera y más en 'yu, no te pierdas nada' (26/10/2020)

Daniela Santiago y Lola Rodríguez / yu, no te pierdas nada

Hurona Rolera y el ciberacoso a las mujeres en Internet y el machirulismo gamers. El 59% de las mujeres lo ha sufrido, y el motivo es... ¡El físico! Sea cual sea tu contenido, el techo de cristal no te de prosperar si no cumples con los cánones estéticos. Rolera se reunió con varias mujeres en el Templo de Debod para hablar de sus malas experiencias en Internet: acoso, comentarios negativos, insultos, mansplaining...

¡Recibimos a Daniela Santiago y Lola Rodríguez! Las dos actrices de 'Veneno' celebran el éxito de la emisión de los dos primeros capítulos en abierto en Antena 3. "Es muy fuerte", dicen sobre esta acogida. ¿Cómo ha sido trabajar en este proyecto?

"Estamos encantadas de trabajar con estos dos genios, esta serie habla de la realidad de un colectivo. Ya era hora de que se empezase a hablar de lo que las mujeres transexuales arrastramos hace muchísimos años, que es el olvido", dice Daniela, que interpreta a Cristina Veneno durante su etapa en Esta Noche Cruzamos el Mississippi.

"Los Javis han sido creadores pero nos han dejado contar nuestra historia. El propio equipo ha estado muy comprometido, eso solo lo consiguen los Javis. Nos hemos sentido libres para poder contarlo, nos han elevado", reflexiona Lola Rodríguez, que hace el papel de Valeria Vegas, la joven que encontró en Cristina Ortiz un referente durante su transformación.

"Sin ella darse cuenta y sin reivindicar nada, solo con su imagen en el 96, Cristina ya causó revolución en toda España. Era algo que no se había visto nunca en televisión", dice Daniela. "Ella dio luz a una realidad que siempre ha estado ahí pero a la que nadie ha querido mirar de frente", cuenta Lola.

Lo cierto es que Los Javis les han dado la confianza necesaria para crecer y creer en ellas mismas como actrices. A Daniela Santiago ni siquiera le hicieron casting, fue una entrevista. "Me costó bastante al principio, igualar a la Veneno era mucho trabajo vocal, su dialecto era muy peculiar, me creó un nódulo en la garganta, estoy recuperándome", explica.

¿Saben ellas algo de la nueva temporada de La Veneno? Los Javis ya han dado alguna pista pero ellas no han querido soltar prenda... ¡No sabían donde meterse! Quien calla otorga, pues...

Joaquín Reyes se sienta en 'yu, no te pierdas nada' transformado en Miley Cyrus, pero no es la primera vez que viene al programa... "He pasado por muchísimas fases, la primera vez que vine estaba como una vaca sin cencerro", explica.

El 27 de noviembre Miley Cyrus estrena 'Plastic Hearts', su nuevo álbum, y la cantante ha venido a contarnos cómo ha sido crear el concepto. "No sabéis como huele el estudio, eso... Horrible, un agobio... Hice las voces rapidito y la gente que no sé como se llama hizo el disco", reconoce.

Lo cierto es que el incendio de su casa de Los Ángeles retrasó mucho el proyecto porque se perdió mucho material. "En realidad lo provoqué yo, se quemó el disco y a mi me dio la risilla".

Además la cantante ha desvelado que hace tiempo tuvo un encuentro con un extraterrestre, una confesión que ha dejado a sus fans boquiabiertos. "Fue una movida tochísima, es cierto que hablamos fumado resina de marihuana pero no creo que tuviese nada que ver".

Su compañera Demi Lovato asegura que también los ha visto... ¡He incluso ha compartido algún vídeo! "Qué casualidad Demi Lovato, es un culo veo culo quiero, me lo copia todo, incluso cosas que no he hecho".

Y sobre su idilio con Pedro Sánchez... ¿Qué nos puede contar? "Lo he bloqueado, me mandaba nudes jugando al baloncesto", desvela. OMG! "Me enseñó su chorra socialdemócrata", confiesa. Ostras... ¡Alucinamos!

Andrea Compton confirma que se vienen dos episodios nuevos de Euphoria... ¡Especial Navidad! ¡Ole, ole, ole! La serie trata mucho las drogas, la dependencia, las relaciones sexuales... ¡Y Zendaya se llevó un Emmy por la interpretación!

