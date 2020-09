Ginebras, Lorena Castell, JJ Vaquero, Errecé y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (29/09/2020)

¡En martes no te cases ni te embarques, pero lo que sí puedes hacer es venir a 'yu, no te pierdas nada' a echarte unas risas! Ana Morgade y Pantomima Full reciben a las chicas de Ginebras, JJ Vaquero nos contará unos chistecitos, Errecé saldrá a arreglar problemas rapeando y Lorena Castell nos trae sus cositas random.

Ana Morgade y Pantomima Full han empezado el programa comentando una de las noticias del día: la posible ruptura de Anuel AA y Karol G. ¿Qué hay de cierto en todo esto? En Europa FM lo analizamos...

¡Recibimos a la única persona del equipo que conoce más rimas que las del número 5! Errecé se viene al plató de 'yu' para contarnos cómo ha sido su última incursión en el mundo de los problemas familiares, esas pequeñas disputas que el rapero ha intentado solucionar con un freestyle a coste 0. Eso sí, ¿tiene alguna palabra vetada? "Te sale Ketchup por ejemplo y es una putada, te da un ictus", confiesa.

¡Pero cuidadín que Errecé se ha grabado con un par de amigos improvisando y menudo rollazo que le ha salido!

Recibimos a las chicas de Ginebras en 'yu, no te pierdas nada' y les preguntamos cómo llevan su vida profesional post-pandemia pero primero... ¿Por qué se llaman así? "Yo quería formar una banda pero no canto muy allá, así que guitarrista... Así que me pregunté... ¿Qué bebo? Tequila no se puede.. Así que Ginebras se quedó", cuentan. Pero cuidadín porque no todas son de Gin Tonic... "Somos más cerveceras", confiesan.

Las chicas nos presentan su primer EP, que se llama 'Dame 10:36 minutos', pero en realidad dura un pelín menos, así que parece que las matemáticas no son lo suyo... Ellas se definen como un grupo de "tonti pop cañero" porque es cierto que su sonido no es el pop al uso. "En el pop está Bisbal, por ejemplo, que no tiene nada que ver...". "Estaba yo en Tinder y vi un perfil que decía 'buscamos guitarrista' y les escribí", cuenta Raquel. ¡Menudo Match!

Y por si el EP fuera poco... ¡Las Ginebras tienen un disco nuevo, 'Ya dormiré cuando me Muera'! Y en el vídeo de 'Chico Pum' nos muestran a una mascota liándose con una persona... ¿Cómo surgió todo eso?

¿Y cómo está siendo la nueva normalidad de los ciertos en la era post-civid? "Hemos hecho varios conciertos con la gente sentada. En uno que hicimos en el teatro se podían levantar, pero en general bastante mal...".

Su versión de Con Altura de Rosalía se ganó el reconocimiento del público, y es que versionar un tema tan tan particular... ¡Tiene su dificultad! "A veces hacemos medley de varias canciones. Nos mola mucho hacerlo pero no queremos que sea nuestra seña de identidad", explican.

¿Con quien es gustaría colaborar en un futuro? "Julio Iglesias", bromean. "Igual Alaska o Il Divo, Paul McCartney...". ¡Tiran alto las chicas! Pero cuidado porque hay una que sí les gustaría... "Su nombre empieza por A y acaba por Maia". ¡Amaia!

¡Un colaborador que es como una tirita! Te ayuda, te cura.. ¡Y luego acaba tirado en el suelo del barrio! Sergio Bezos sale a la calle para comprobar si es verdad lo que dice la OCU de que estamos gastando más dinero en mascarillas que en la factura de la luz. ¡La sociedad responde!

¡Tiempo para las cositas random de Lorena Castell! La presentadora/influencer nos analiza frases intensitas como "todo el mundo piensa en cambiar el mundo pero nadie piensa que en cambiarse a sí mismo"... ¿Será ella Mario Benedetti? ¿Pero qué le pasa a Lorena hoy?

Frases intensas aparte, Lorena Castell nos habla del libro que acaba de publicar Lady Gaga y de su nuevo tema '911', un título que ha despertado la intriga en Castell. "Resulta que se llama así porque Lady Gaga llamó una vez al 911, sufrió acoso en el colegio". "El libro es duro pero es interesante. Hay casos de otros niños que han sufrido acoso o bullying, pero es una buena labor de visibilización". Se titula Channel Kindness: Stories of Kindness and Community.

Lo cierto es que Gaga es una artista de categoría... ¡Tiene un Oscar por su canción Shallow de 'Ha Nacido una Estrella'! ¡No todos los artistas pueden decir lo mismo!

¡Doctor Honoris Causa de la Universidad de la vida! JJ Vaquero nos habla de la vuelta al cole de sus niñas pequeñas... ¡Y Ana Morgade casi se echa a llorar! "Hace llorar a una embarazada no tiene ningún mérito", bromea.

"A mis hijas les da miedo el colegio. A la mayor porque no quiere coger el covid y la pequeña porque no quiere coger un libro", reconoce el humorista. "En la puerta se puso a llorar y dijo: 'ay, que hoy era el chandal". ¡Era el lloro de la pereza! "No quería volver a cambiarse después de estar vestida ya a las 9 de la mañana".

"A mi mujer el lloro de la pena le llega por mi chándal. Es el traje oficial en España para bajar la basura. No te creas que yo he ido a un cotillón de fin de año con un chandal cualquiera, sino con un chandal bueno", asegura, pero no nos lo creemos del todo...

