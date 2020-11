Javier Botet, Bruna Cusí, Lorena Castell, Antón Lofer y Victoria Martín en 'yu, no te pierdas nada' (19/11/2020)

Javier Botet y Bruna Cusí en yu / yu, no te pierdas nada

¡Abrimos el yu del jueves con las cositas de Antón Lofer! Nuestro instagrammer/influencer de cabecera nos cuenta sus problemas con la nevera... ¡Le ha salido un icerberg! "Estuve 10 minutos con un secador, luego una olla a hervir con agua y eso sí que funcionó". ¡Menuda aventura! Y como instagram se ha actualizado, Lofer nos cuenta cómo usar esta nueva versión.

¡Recibimos a Javier Botet y Bruna Cusí! Los actores nos hablan de 'La Reina de los Lagartos', una película de ciencia ficción con drama, comedia "y sexo".

¿Cómo definirían 'La Reina de los Lagartos'? El trailer no es que de muchas pistas... "Para mí es una comedia romántica, pero es apocalíptica", explica Bruna Cusí, que asegura que uno de los protagonistas es de otro planeta. "Todos los días hacíamos cinco horas de maquillaje alienígena", dice Botet, que también ha aprendido a bailar. "Hay un escenón de baile muy guay".

El metraje también es particular... ¡Es solo una hora y tres minutos de película! Además no había un guion al uso... "Recibimos una especie de guion sin dialogar, donde se contaba lo que pasaba en cada escena. Te dan ideas que puedes coger o no... Había mucha libertad", cuenta Bruna. "Para un actor es genial poder jugar de la manera más abierta posible", dice Javier, que se ha especializado en hacer personajes muy particulares. "Este es un alienígena diferente, cambio de registro aunque sigo haciendo de un alienígena". ¡Es algo parecido a un largarto! ¿Un reptiliano entonces?

¡Sergio Bezos in the house! Nuestro colaborador nos trae un reportaje sobre cómo los robots están cargándose la cosas buenas de la humanidad. ¿Tiene miedo la gente de que los robots nos quiten el trabajo?

¡Si hubiese nacido en época de brujas la hubieran quemado en la hoguera! Recibimos a Victoria Martín, que se ha dado cuenta de que con tanto odio y estrés se le está quedando un piel malísima. "Hay cómicos que están fatal", reconoce. "Si tuviera dinero me haría unos tratamientos con Carla Barber", bromea.

Eso sí, lo que peor lleva y le pone muy nerviosa es la gente que dice que hace "humor sano"... ¡Y para demostrarlo nos trae un sketch un tanto grimoso! "Esta gente que va de neutral y que dice que la risa es la salida... La risa no es ninguna salida". Frases como "barra libre de humor" o "se puede hacer humor de otra cosa" cuando algo no gusta... ¡Qué bajón!

Muchos de los jóvenes que estaban emancipados han tenido que volver a casa con la pandemia, y eso es un problema. ¿A qué edad se emanciparon los pantomima?, ¿y Morgade? Conectamos con Iago Álvarez Barba, más conocido en redes como 'economista cabreado', para saber cómo los jóvenes pueden salir de esta crisis. Alquileres imposibles, trabajos temporales...

¡Recibimos a Ana Cardo! Parece que nuestra colaboradora se ha convertido en otra persona, menudo cambio de look. Pelo largo, sin gafas... "Fui a la peluquería y pedí un eterno verano, y ahora estoy así". SoyCardo nos trae a un reportaje sobre los trabalenguas... ¡A ver qué tal se le dan!

