Julia Medina visita ' yu, No te pierdas nada'

Julia Medina // yu, No te pierdas nada

Menuda canallada les han hecho a Ana Morgade y Victoria Martín haciéndolas venir a currar al yu un lunes de puente. Menos mal tenemos unos invitados de lujo. Julia Medina nos presenta su nuevo disco, Lorena Castell nos trae musiquita random, Rocío Vidal a.k.a La Gata de Schrodinger desmonta bulos y Ventura nos habla de gente a la que le iba fenomenal y ahora... No tanto.

Después de repasar las yuNews del fin de semana, Rocío Vidal a.k.a La Gata de Schrodinger nos trae los titulares más jugosos que se han publicado para intentar discernir si son reales o falsos. Sí, a los medios de comunicación también se la cuelan. ¡Atento!

Solo tres años después de darse a conocer gracias a su participación en Operación Triunfo, Julia Medina ya ha lanzado su segundo disco al mercado. Un viaje al 'Epicentro' con el que la cantante se consolida en la industria musical como una autora joven , con talento y con las cosas claras.

Un pelín enfadada pero con mucha guasa, Lorena Castell arranca la semana en yu, No te pierdas nada leyendo unas frases motivadoras que no tenemos claro si amamos u odiamos. 'Tu mayor enemigo son tus pensamientos negativos' o 'la felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad para tratar con ellos".

Terminamos con Ventura, que nos trae una pequeña lista de personajes que en su día lo petaron y ahora... Ahora nadie se acuerda de ellos.

