Miranda visita 'yu No te pierdas nada' (02/06/2021)

Miranda visita 'yu No te pierdas nada' // YouTube

Miranda ha sido el artista invitado de yu No te pierdas nada de este miércoles 2 de junio. Ha llegado con los bolsillos llenos. No sólo ha presentado su disco Gigantes, también se lo ha regalado a Ana, Rober y Alberto.

El álbum sale a la venta el viernes 4 de junio y llega como un salto en su carrera profesional. Fue en el confinamiento cuando supo que se lo tenía que tomar más en serio y así nació este trabajo que pone de manifiesto lo pequeños que somos ante ciertas adversidades. Al que no le guste, que no lo escuche, dice Miranda, quien ha hecho una confesión: "Antes respondía a los comentarios malos, ahora ya me la suda".

Ha sido un programa muy yuser, Ana Morgade y Pantomima Full han recibido a varios de sus colaboradores estrellas: Rizha, Las Hormigas, Jorge Bezos y Victoria Martín, que ha dado un consejo clave para que las parejas sobrevivan y ha contado también cuál es la "putadita" que le hace Nacho cada vez que viajan en coche. Una broma de muy mal olor.

