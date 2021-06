Miranda: "Antes respondía a los comentarios malos, ahora ya me la suda"

Fue durante los meses de cuarentena cuando Miranda decidió tomarse en serio su carrera. "Dije, vamos a hacer algo serio ya va tocando ponerse las pilas de verdad y apostar por todo", ha contado el rapero este miércoles durante su visita a yu No te pierdas nada.

Su disco Gigantes, que sale a la venta este viernes, lo ha llevado hasta el parquecito. El nombre del álbum, y de la canción que le da nombre, representa "las cosas en la vida a las que no nos podemos enfrentar porque se nos quedan demasiado grandes, como la muerte o temas por el estilo que a veces nos superan", ha explicado el artista, que muestra en la portada del trabajo lo minúsculo que puede ser el ser humano ante esas cosas.

El disco cuenta con Oscar "Acción" Sánchez como productor. Fue Miranda quien contactó con él: "Le hablé yo. Como quería dar un paso más allá en el disco, decidí contactar con productores buenos e intercambiar ideas". Ahí surgió la colaboración, que lo llevó al estudio de SFDK en Sevilla rematar el trabajo.

El disco incluye la canción Gigantes, un tema de estética bajonera pero con un mensaje positivo.

"La canción en realidad habla de disfrutar el presente", ha explicado en el programa. Lo que ocurre es que el vídeo da otra sensación y los que lo han visto se lo han dicho en los comentarios del videoclip.

Miranda y los comentarios de sus vídeos

"Hay canciones que son para retroalimentarte en la tristeza y otras que son para buscar el positivismo dentro de todas las cosas malas. Al final creo que aunque sea una canción triste o de otra manera, siempre te pueden ayudar. Si tú estás triste y escuchas una canción triste, de alguna manera te puede ayudar a sentir mejor", ha añadido sobre su trabajo, para luego confesar que lee ese tipo de comentarios que le dejan en los vídeos.

Puedes ver la entrevista a partir del minuto 28:00

Lee los primeros días. "Luego no estoy siempre al loro pero sí los bicheo", ha contado. "Algunos los contesto. Hace un tiempo también leía los comentarios malos, me picaba. Ahora ya me la suda, a quien no le gusta, que escuche otra cosa", ha confesado el artista, que ya tiene fechas de conciertos para este verano y cruza los dedos para que en otoño mejore la situación sanitaria y pueda iniciar una gira.

Abierto a colaboraciones

Miranda también ha hablado de cómo gestó su colaboración con NADAL015 y ha hecho una confesión en lo que a featurings se refiere. Está abierto a colaboraciones varias, le da igual con qué artista: "Con sentirme reflejado, me valdría. Yo lo que quiero es disfrutar de la música, estoy abierto a colaboraciones y lo que sea".