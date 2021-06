Natalia Lacunza visita yu No te pierdas nada (14/06/2021) // yu No te pierdas nada

El bajón del lunes se te va a pasar rápido gracias a yu No te pierdas nada y los invitados y colaboradores que tenemos: Natalia Lacunza, Lalo Tenorio, El Cejas, Andrea Compton con el mejor cine y series, Rizha con la mejor música y Sergio Bezos nos habla del nuevo hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid.

Arrancamos el lunes con El Cejas, que está muy preocupado por la nueva factura de la luz. ¿Se plantea ponerse a planchar a las doce de la noche como recomiendan? El youtuber sale a la calle micrófono en mano para saber qué piensa la gente de todo esto.

Natalia Lacunza y Alba Reche, las jovenes que formaron aquel tándem inolvidable de Operación Triunfo, se suben al escenario juntas el próximo 24 de julio en Barcelona en el Share Festival. ¿Lanzarán alguna colaboración ahora que se vuelven a ver las caras? "Sacar algo yo creo que no, una canción juntas no pero igual algún cameo o algo", asegura la cantante, que cuenta que le encantaría ver a Annuel AA en directo y espera que no coincidan sus horarios.

Andrea Compton está entusiasmada porque ya han salido las primeras fotos de Ewan McGregor como Obi Wan Kenobi en el rodaje de su nueva serie. El pelo, los pantalones, su misteriosa edad... ¿En qué época se basará? ¡Estaremos atentos a próximas pistas!

Si estás aburrido de escuchar siempre la música música, esta es tu sección de yu No te pierdas nada. Cada semana, Rizha nos trae una buena remesa de cositas guays. K-pop, punk, r&b... ¡Tenemos hueco para todo!

Terminamos con Ventura, que estuvo este domingo de cumpleaños y ha venido al yu con una lista de regalos para ver si hay suerte y cae algo. Además, el colaborador ha estado merodeando por los alrededores del nuevo hotel de CR7 y ojito porque se ha encontrado cositas interesantes.

