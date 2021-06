Natalia Lacunza: "En México compuse una canción que va a ser mi siguiente single"

Natalia Lacunza // yu No te pierdas nada

¡Recibimos a Natalia Lacunza, un auténtico manjar musical! La cantante vuelve a sentarse en el parquecito de yu No te pierdas nada para hablar de los nuevos proyectos que tiene entra manos.

Natalia Lacunza y Alba Reche, las jovenes que formaron aquel tándem inolvidable de Operación Triunfo, se suben al escenario juntas el próximo 24 de julio en Barcelona en el Share Festival. ¿Lanzarán alguna colaboración ahora que se vuelven a ver las caras? "Sacar algo yo creo que no, una canción juntas no pero igual algún cameo o algo", asegura la cantante, que cuenta que le encantaría ver a Annuel AA en directo y espera que no coincidan sus horarios.

Uno de los hits de Natalia Lacunza es Quiero dormir contigo, un tema un poco punk que llega con un videoclip muy divertido. "Hacía mucho frío el día del rodaje e iba semidesnuda, así que lo pasé un poco mal", revela la cantante, que explica que lleva bastante mal los extremos, tanto el frío como el calor.

"El año pasado hice bastantes bolos y este año la energía es diferente, se nota que la gente necesita ir a conciertos, el año pasado había un poco de miedo y se vendían menos entradas. Ahora quiero pensar que esto es el principio del final", dice Lacunza sobre la vuelta a los escenarios en esta nueva normalidad. "En mis conciertos hay gente de todas las edades y me hace mucha ilusión", asegura.

Una de las partes más importantes de su show es la buena sintonía que la cantante tiene con su banda, donde son todo mujeres. "Cuando se planteó como iba a ser el directo yo quise que fuese gente muy parecida a mi", dice Lacunza, que asegura que ha tenido mucha suerte con sus compañeras.

La artista nos cuenta que su versión de Crazy de Gnarls Barkley estará en sus shows. "Le tengo mucho cariño a esta canción, me encanta versionara y la voy a llevar al directo. Va a ser un momento bastante chulo", revela.

Hace poquito que la cantante estuvo en México D.F. y parece que el viaje fue muy productivo, donde conoció a un montón de artistas guays y me inspiré muchísimo. "En México compuse una canción que va a ser mi siguiente single", cuenta la joven, que revela que nada más volver dio positivo en coronavirus. "Tuve todos los síntomas del mundo, me encontré fatal".

Terminamos la entrevista con Lalo Tenorio, más conocido como el vampiro del clickbait. No bebe sangre, se alimenta de titulares jugosos... "Nunca escucharía Kidd Keo. Escuché una vez una canción y lo quité", confiesa la artista, que parece que tiene un poco de rechazo con sus letras.

Puedes ver a Natalia Lacunza en el minuto 28:

