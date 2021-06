La música que tienes que escuchar para estar al día, con Rizha

Si estás aburrido de escuchar siempre la música música, esta es tu sección de yu No te pierdas nada. Cada semana, Rizha nos trae una buena remesa de cositas guays. K-pop, punk, r&b... ¡Tenemos hueco para todo!

Need to know - Doja Cat

Dona Cat acaba de sacar un tema "muy guay", Need to know, en el que explora los mundos más allá del planeta tierra. ¿Cómo es eso de enamorarse de un ciborg?

Solar Power - Lorde

"Este tema me da mucho miedo, me da la misma energía que mi ex", dice Rizha, que no sabe qué hace Lorde haciendo este tipo de música. "No le pega nada", dice.

Detest me - Glaive

"Son jóvenes de cojones y están haciendo muchas cosas guays", cuenta Rizha sobre Glaive.

Life is a bi - Bibi

"Comparado con Blackpink es completamente diferente la energía", asegura.

Bittersweet - Kid Milli, Dress

Purge the poison - MARINA

Puedes ver a Rizha en el minuto 1:06:

