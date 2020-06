Nia, Andrea Compton, Cheeto, Diego Fabiano y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (15/06/2020)

¡Conectamos con Nia, la ganadora de Operación Triunfo! ¿Cómo está después de todo el revuelo que se ha montado? "Todavía flipando, pero bien".

¿Cómo ha sido la primera juega post academia? "Hemos quedado en Barcelona todos y hemos ido a comer, llevo tres días bebiendo cerveza", nos dice con una sonrisa en la cara. Pero qué fue lo primero primerísimo que hizo nada más saber que era la ganadora, ¿a quién dedicó su tiempo? "Hice videollamada con mis abuelos, que estaban contentísimos".

La cantante ya tiene un single en el mercado y lo cierto es que 'Ocho Maravillas' suena muy muy bien. ¿En qué se inspiró para escribirla? "Cuando componía pensaba en mis ocho islas, pero puede que haya un crush por ahí", confiesa. Wow, wow! ¿Y sabe por dónde tirar ahora que tiene que currarse la carrera en solitario? "Me apetece algo flamenco", bromea. "No hombre, me gustaría seguir por lo latino".

Una de las curiosidades más top de esta edición es que Nia tenía el mismo número de casting que Famous, el ganador de OT 2019. ¿Cree en el destino? Porque menuda coincidencia...

La canaria lleva 3 años viviendo en Madrid y lo cierto estuvo trabajando en el musical del Rey León... ¿Llevó a su familia de gratis a verlo? "Mucha gente quería entradas, pero no nos daban".

Después de lo que nos desveló Ventura el otro día sobre Nia y sus anécdotas con pelotas de pimpón en las extremidades, tenemos qué preguntarle cómo paso todo... "Quise hacer lo que hacen en Tailandia con la pelotita de pimpón y se metió para dentro". Omg!

¿Y con quién le apetecería colaborar? ¡Recogemos la petición para Marc Anthony!

La parte más incómoda de la entrevista llega con la voz en Fox y sus preguntas de pa qué quieres saber eso. ¿Qué quería ser de mayor? "Mecánica" ¿Ha aprendido algo en OT que no supiera de antes?, ¿qué sintió antes de salir a cantar en la gala final? "Me estaba haciendo caca de los nervios", confiesa. ¿Tortilla con o sin cebolla?, ¿dónde se corta las uñas?

Ana Cardo vuelve al plató con un post it en las gafas y una bolsa de basura en los pies. ¿Qué le pasa? Nunca lo sabremos.

Andrea Compton sigue viendo series y sigue recomendando cosas. Hay veces que el cartel de la serie o de la peli no te llama mucho la atención pero... ¡Le das una oportunidad y boom, lo peta! Love Life está en Hbo, con Anna Kendrick como protagonista y la youtuber nos cuenta que "tiene que ver con el amor y como te marca cada relación, aunque también habla de su relación con su madre... Te puedes ver identificado con esos traumas de cuando eras pequeño".

"Me ha sorprendido mucho porque duran 30 minutos los capítulos y cada uno se centra en una persona importante para ella".

También han puesto ahora en muchas plataformas la última de Ocean's, con Sandra Bullock, Rihhana y Sarah Paulson. "Ellas están maravillosas y es un robo en la MET Gala de Nueva York". ¡Recomendadísima!

En HBO se puede encontrar 'La estafa', que en inglés es 'Bad Education'. "Hugh Jackman es director de un colegio, y cuenta la historia de una estafa que se hizo muy famosa en Estados Unidos. Robaron 11 millones de euros de fondos públicos, lo cuenta poquito a poco y está muy bien". ¡Volveremos a fase 0 solo para poder ver todo lo que recomienda!

Benny Rives no bebe pero le gusta ver a la gente tomando vermús porque hacen cosas raras. ¿Qué tendrá para contarnos nuestro nuevo colaborador yuser?

Cheeto sale de su cueva para contarnos cositas interesantes del mundo de Internet. Después de las teorías de la conspiración más locas llegan los problemas de los milleanials con los derechos para usar música en Internet. Parece que Twitch la ha liado todavía más con el copywright.

Diego Fabiano viene a desmontar los movimientos terraplanistas, antivacunas y nazis del 5G con una ficción de las suyas. ¿Tendrá a Morgade como protagonista, otra vez?

