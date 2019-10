Óscar Casas y Sara Jiménez han dormido poco pero se han reído mucho en 'yu, no te pierdas nada' (23/10/2019)

Óscar Casas y Sara Jiménez en 'yu, no te pierdas nada' / Youtube

La gente miente cuando tiene que responder muy rápido. ¡Claro! Ahora entendemos un poco más a los políticos... ¿Dirá Ana Morgade este miércoles toda la verdad?

¿Resaca?, ¿celebración post premiere? ¡Uy, uy, uy! Óscar Casas y Sara Jiménez han venido con tres horitas de sueño para presentarnos 'Los Rodríguez y El Más Allá', la película de Paco Arango con la además de hacer reír buscan recaudar fondos para la fundación Aladina.

¿Y qué superpoder eligirian? Porque en esta comedia los poderes mágicos tienen especial protagonismo..."Ser invisible", nos cuenta Sara. "La gente no sabría cómo me entero de las cosas", dice. "El mejor superpoder es teletransportarte", cuenta Casas, que prefiere no moverse del sitio si quiere ir a por un café. Además Sergio Bezos nos invade para la 'entrevista en prácticas', un despropósito de preguntas... ¡Que ni Ana Pastor aceptaría! ¡Sin olvidar el Hobby Yuser peliculero!

Lorena Castell ha venido a hablarnos de su musiquita random para que renueves tus playlists y pongas nueva música a tu día a día. Juanes estrena disco el 22 de noviembre, Jason Derulo también se apunta a sacar disco el próximo mes pero no ha puesto fecha todavía... ¡Estaremos atentos!

Fox nos trae el mejor concurso de la radio televisión española. ¡Actualidad pura y dura! Fox sale a la calle para preguntar... ¿Qué es mejor El Joker o Un cocker?

Aníbal Gómez y Marta Vaquerizo, reyes del glamour y el brillo, vienen a jugar al 'trivial de lo trivial', donde mientras juegan a adivinar los temas de actualidad aprovechan para comentarlos... ¡Y hacer unas risas!

