Paco León, Miren Ibarguren, Ventura, iLeoVlogs, JJ Vaquero y más en 'yu, No te pierdas nada' (24/12/2020)

¡Esta noche es Nochebuena... Pero tenemos un mediodía de locos! Ana Morgade y Pantomima Full reciben en 'yu, No te pierdas nada' a Ventura, Sergio Bezos, iLeoVlogs, JJ Vaquero , Lorena Castell y la pareja de actores Miren Ibarguren y Paco León, que nos presentan la película ' Mamá o Papá '. ¡Dale yuser, échate unas risas antes de las vacaciones de Navidad!

Paco León y Miren Ibarguren / yu, no te pierdas nada

iLeoVlogs viene muy elegante hoy para sentarse en nuestro parquecito... ¡Y nos ha traído un reportaje de calle para saber qué van a hacer los jóvenes esta Nochebuena! Este 2020 toca proteger a los más mayores, así que todo el mundo a respetar la distancia social. ¿Alguna vez

👉 Puedes ver a iLeoVlogs en el minuto 13:

¡Regalo de Nochebuena! Recibimos a Paco León y Miren Ibarguren, que nos presentan su nueva película 'Mamá o Papá', una comedia para dar la bienvenida al 2021 con una sonrisa. ¿Tienen ellos algún deseo especial para el año que entra? ¡Se lo preguntamos!

El lema de la película 'Mamá o Papá' es "el roce hace el cariño", pero Paco León y Miren Ibarguren se han encontrado en tantos proyectos que igual están más cerca del punto de "la confianza da asco". "No, qué va, el umbral del asco está lejos", aseguran.

¿Tiene Paco algún tic o manía extraña? "A Paco no se le puede tocar sin avisarlo antes", dice Miren. "La gente no se puede acercar a él a menos de dos metros", bromea. "Una vez iba por Preciados, alguien me tocó, tenía el móvil en la mano, le di un manotazo, el móvil cayó al suelo y se rompió... ¿De quién es la culpa?", cuenta el actor.

¿Y Miren, tiene mal carácter? "Qué va, ella viene ya brotada de casa", explica el actor. "Hemos tenido momentos límites, debajo del agua, de ver la muerte cerca... Somos dos actores que no sabemos nadar bien. Nos tocó una piscina con mucho cloro, se nos destiñeron los trajes y todo", nos cuentan sobre algunos rodajes un tanto complicados.

Para terminar la entrevista Paco León y Miren Ibarguren se someten al casting de Sergio Bezos para elegir con quien se va a vivir después de la "separación"... ¿Con papá o mamá?. ¿Quién cocina mejor?, ¿cómo reaccionarían cuando se negase a hacer sus tareas?

Lorena Castell viene con jersey navideño preparada para celebrar la Nochebuena y contarnos cositas random. ¿Les gustan los villancicos a los Pantomima Full? ¡Pues a cantar todos!

👉 Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 47

El vallisoletano más ilustre, con permiso de Concha Velasco... ¡Recibimos a JJ Vaquero! El humorista nos cuenta que le gusta mucho la Nochebuena, y es que hay años que se ha enredado... ¡Nivel locura! "Me gusta beber en casa, las barras de fin de año son todo menos barras libres, no he visto una barra más ocupada en mi vida", cuenta.

👉 Puedes ver a JJ Vaquero en el minuto 1:02

¡Ventura ha salido a la calle a la velocidad del 5G! Nuestro colaborador está traumatizado porque cuando tenia ocho años se despertó por la noche... ¡Y se encontró a los Reyes Magos en casa! "Estaban discutiendo", asegura.

👉 Puedes ver a Ventura en el minuto 1:10

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.