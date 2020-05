Rasel, Ventura, Ana Soy Cardo, Jaime Caravaca y Roi Méndez en 'yu, no te pierdas nada' (18/05/2020)

Rasel en 'yu' / yu, no te pierdas nada

¡Saludos desde la fase 0,5! Ana Morgade y Bezos están en Madrid y puedes salir a la calle... ¡Pero nada de terracitas!

¡Uno de los músicos que más no ha animado la cuarentena! Conectamos con Rasel, un músico sevillano que ya está en fase 1. "Te das cuenta de que hay gente que no lo está haciendo bien, aquí los primeros días fue un caos. Tengo un campo enfrente en el que no hay nadie nunca y de repente parecía Gran Vía en Navidad", explica. "Lo que sí hemos hecho es ir a ver a mis padres, pero nada más, por mis niños", nos cuenta.

Su tema 'Gitana' lleva más de 14 millones de reproducciones desde el mes de enero. ¡Wow! "Grabamos el vídeo en una Hacienda chulísima donde se hacen bodas, eventos... Me ha encantado, estoy muy agradecida con Demarco Flamenco y Sergio Contreras".

¿No le da rabia que el tema lo esté petándo pero no pueda bailarla en ningún bar ni discotecas? "Es una alegría que triunfe tanto, pero es verdad que teníamos una gira cerrada increíble de conciertos por toda España y se nos ha pospuesto todo". ¡Todavía no la ha podido tocar el directo!

Descubrimos que Rasel tiene familia de altos vuelos... "Sergio Ramos es primo político mío, aunque yo soy 10 años mayor que él. Lo veíamos en el colegio jugar al fútbol y ya se veía que no era normal".

Ha colaborado con Nyno Vargas, Omar Montes... ¡Y ellos han ido a Supervivientes! Sabemos que a él también se lo propusieron... ¿Por qué no fue? "Me dio una ansiedad terrible, me encanta el formato, pero mi hijo también nació con un problema y yo estaba con la cabeza en otro lado".

¡Hacemos terapia con Rasel y Ventura, nuestro psicólogo de cabecera! Si tuviera que confesarse... ¿De qué se arrepentiría?, ¿qué cree que hay después de la muerte? "Ayer pequé porque empecé con la dieta y me fui a la nevera".

¡Terminamos por todo lo alto con un mini acústico cortesía de Rasel!

¡Ha quitado los espejos de su casa porque menudas discusiones consigo misma, los vecinos estaban hartos! Ana Cardo nos trae las últimas tendencias en moda: las Crocs, maquillaje bizarro...

¿Cómo hace Jaime Caravaca para poner la mascarilla? Con esa barba... El humorista nos propone planes para disfrutar después del confinamiento. Fiestas, restaurantes, sitios curiosos... ¡Y mini tutoría para ponerse la mascarilla correctamente!

¡Conectaos con Diego Fabiano para descubrir un nuevo capítulo de su Fab Fiction!

Roi Méndez nos contaba hace unos días que tenía herido un dedo del pie, pero parece que ya se le ha regenerado del todo... "Tengo un buen sistema inmune", dice. ¡Nos alegramos!

Hablamos con el cantante de sus dramas cotidianos, cositas que comparte en Twitter y que queremos comentar con él. Parece ser que el otro día estaba componiendo y, aunque pensaba que había creado un arreglo espectacular... ¡Ya era un tema de Adele! "Los acordes no son de nadie", explica.

¿Puede que se parezca a Paul McCartney?, ¿son dos mentes brillantes? Al cantante de The Beatles se le apareció 'Yesterday' en sueños y pensaba que la canción era tan buena que ya tenía que existir... ¡Y no!

¿Ha visto el documental de Amaia, 'Una vuelta al Sol'?, ¿le gustó? "Sí, me encantó, lo volví a ver ayer. Está genial y me reí un montón", explica.

Sergio Bezos delega la responsabilidad de su sección en su compañero de piso, Javi, que será el encargado de dirigir el rumbo de la sección. ¿Qué páginas de Facebook sigue Javi? ¡Bezos investiga!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO