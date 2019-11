El regreso de Dani Mateo, la charla con Mahmood y una gran celebración para los 7 años de 'yu, no te pierdas nada' (07/11/2019)

🎉 ¡VODAFONE YU CUMPLE 7 AÑAZOS! 🎉 Ana Morgade acaba de llegar, es la nueva, pero para ella cualquier excusa para beber le vale... ¡Así que vamos a celebrarlo!

¡Ohhhhhh.. nos hacen los ojos chiribitas! Dani Mateo regresa al programa que conquistó a Justin Bieber con una tarta llena de velas derretidas.. ¡Pero el deseo lo hemos pedido igual! ¿Qué recuerda de estos 7 años de locuras? "Recuerdo a David Broncano antes de ser una estrella, ahora le lleva el teléfono un enano bengalí", bromea.

Pablo Ibarburu somete a Dani Mateo y Ana Morgade a su juego '¿Quién está peor?', donde ponemos 5 eurazos en juego. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron te quiero? ¡Duelo de presentadores!

¡Joaquín Reyes is in da house! Bueno, Joaquín a.k.a Dulceida... ¡Porque hoy la cosa va de blogueras! El humorista nos habla del #Dulce30, uno de los eventos más comentados. Que si hubo pelea entre Oto Vans y Pablo Castellano, que si contratan un avión privado... "A mi lo que me gusta es que me regalen cosas", nos cuenta. "Hay veces que me las regalan, las pierdo y me da igual porque sé que me van a regalar más", se sincera. ¡Estaba claro!

¡Emosido engañado! Juan, Marron y Damián lo saben y nos traen su sección de filosofía grafitera, donde toca analizar los grafitis callejeros más millenials. Hablamos de cumpleaños infalibles, como el que montó Sofía Vergara para el chihuahua de su hijo... ¿Y la tarta de Marie Curie? ¡Omg!

Es la segunda vez que Mahmood nos visita y justo coincide con el cumpleaños de 'yu, no te pierdas nada', así que nos ha cantado el cumpleaños feliz con esa voz tan chula que tiene. ¡Qué bonito! El cantante acaba de terminar su gira europea de conciertos y nos cuenta cómo fue su show de ayer en Madrid con Maikel de La Calle, con el que ha hecho un remix de la canción 'Soldi'.

Lorena Castell nos habla de The Beatles y es que... ¿Quién puede saber a qué olían los conciertos de The Beatles? "A orín, porque las chicas se meaban de los nervios", nos explica. ¡Alucina! ¡Cuánto aprendemos con la musiquita random de Castell!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM

¡GRACIAS POR ESTOS 7 AÑOS DE RISAS!