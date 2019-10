Justin Bieber propone un reto para publicar su nuevo álbum antes de Navidad

"Si esto obtiene 20 millones de likes, Justin Bieber publicará un álbum antes de Navidad". Ese es el sencillo texto que se puede leer en la última publicación del cantante en Instagram, donde anima a sus fans a "compartirlo, darle like y ponerlo en los stories para que puede ver la demanda".

El joven asegura que su nuevo disco "está casi hecho pero vuestro apoyo me hará ir más rápido". Sin duda, una manera inteligente y sutil de dejar a sus seguidores con la miel en los labios. En menos de 24 horas el post ha conseguido 7 millones de likes, así que es cuestión de tiempo que alcance los 20 millones.

El cantante, que confesó hace meses que padecía estrés, ansiedad y que estaba arrepentido de haber abusado de sus relaciones anteriores, anunció poco después de que se tomaba un descanso en la música para centrarse en "ser buen marido". Ahora que ya se ha casado por segunda vez con Hailey Bieber parece que el cantante está listo para volver a los escenarios. Su última gira, 'Purpose', tuvo que ser cancelada antes de lo previsto por los niveles de ansiedad del cantante.

Justin Bieber se ha convertido en el centro de atención en las últimas semanas tras el doble lanzamiento de Selena Gomez, 'Lose You To Love Me' y 'Look At Her Now', dos canciones en las que habla de su tormentosa relación con el intérprete de 'Sorry'.