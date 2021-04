Samantha Vallejo-Nágera visita yu No te pierdas nada (20/04/2021)

Samantha Vallejo-Nágera visita yu No te pierdas nada // yu No te pierdas nada

La primera en pasar por aquí este martes es Samantha Hudson, la reina del baile y las tendencias. La joven nos cuenta que Bob Esponja ha sacado una línea de maquillaje, pero eso no es lo más increíble... Lo increíble es que la esponja amarilla más conocida es homosexual. ¿Lo sabías?

Samantha Vallejo-Nágera no solo es una de las chefs más conocidas del país, también es jurado de uno de los programas culinarios más vistos, Masterchef. Hablamos con ella en yu No te pierdas nada para conocer todos los secretos de esta nueva edición, además de preguntarle... ¿Qué desayuna?, ¿quién es su celebrity favorito?

Recibimos también a Joaquín Reyes, que esta semana se transforma en Jennifer Aniston para hablarnos de la reunión de Friends. ¿Volveremos a ver a Rachel Green tantos años después? "No he cambiado nada, pero nada nada nada. Y sabéis que soy muy amiga de Lisa Kudrow y de Courtney Cox, que son mis amigas, y no sabes el gusto que me da ver lo mal que están, cuando yo estoy fenomenal", desvela Aniston sobre sus quedadas con sus excompañeras Phoebe y Monica.

Terminamos el yu del martes con Lalo Tenorio, que ha estado preguntando a la gente en la calle si está de acuerdo con Chris Hemsworth, que aseguraba hace poco que estar demasiado bueno era handicap para que le tomen en serio en el trabajo.

